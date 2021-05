Las formaciones independentistas ERC y Junts per Catalunya (JxCat) se han enzarzado en una guerra de reproches después de que el candidato de ERC a la presidencia de la Generalitat de Cataluña y presidente en funciones, Pere Aragonès, anunciara este sábado que iniciarán la legislatura "con un Govern en solitario" ante la imposibilidad de avanzar "hacia un acuerdo definitivo" con JxCat.

Así, la vicepresidenta y portavoz de JxCat, Elsa Artadi, en declaraciones a Rac-1 ha reprochado a ERC el "giro de guión" que dio al "levantarse unilateralmente" de la mesa de negociación cuando el pacto para gobernar juntos estaba "al alcance de los dedos", y ha avisado de que su apoyo a la investidura de Pere Aragonès "no será gratis".

Artadi, uno de los miembros del equipo negociador de JxCat, ha afeado a ERC que comentara en público detalles de la negociación y que diera "ultimátums" a su formación.

Por su parte, el vicesecretario general de comunicación de ERC, Sergi Sabrià, ha acusado a Junts de no decir la verdad cuando anunció que estaban cerca de un pacto de Govern y ha advertido de que si sus actuales socios no cumplen su compromiso de facilitar la investidura de Aragonès para gobernar en solitario habrá elecciones, porque no buscarán el apoyo del PSC.

En una entrevista a Rac-1, Sabrià ha descartado de entrada que si Aragonès es investido president incorpore en el Govern a consejeros de la CUP o de los Comunes.

JxCat podría ceder cuatro diputados para facilitar la investidura Mientras, Artadi ha dicho que entiende que ERC descarta un acuerdo para formar gobierno y que elige "el camino que cogió con la CUP", es decir, negociar también con JxCat un acuerdo de investidura. En esta línea, ha advertido de que ese acuerdo no será "gratis", sino que se deberá ponerse sobre la mesa, al igual que sucedió con la CUP, para que JxCat lo someta eventualmente a criterio de su militancia. Sabrià ha asegurado que no "habrá ningún problema" para que Junts ceda los votos necesarios para la investidura de Aragonès, ya que considera que sus aún socios en el Ejecutivo en funciones son "gente de palabra" y así se comprometieron a hacerlo para evitar la repetición de las elecciones. Ayer mismo, el secretario general de JxCat, Jordi Sànchez, se abrió a ceder cuatro diputados para facilitar su investidura siempre que ERC lograra un acuerdo con la CUP y los comunes.

La CUP ve "inamovible" su pacto con ERC En este sentido, la CUP ha asegurado que el acuerdo al que llegó para facilitar la investidura de Pere Aragonès como presidente de la Generalitat es "inamovible", pero ha dicho que tiene "la expectativa de que JxCat, y por qué no los comunes", se sumen a este acuerdo. ERC y la CUP alcanzan un preacuerdo para investir a Aragonès a la espera de JxCat Así lo ha explicado a Catalunya Ràdio el diputado de la CUP Carles Riera, que de esta forma ha ratificado su apoyo a la investidura de Aragonès al margen de la ruptura de las negociaciones con JxCat. Con todo, Riera ha insistido en que por el momento la CUP "no se ha planteado la entrada en el Govern". Si el próximo Govern legislara en algunas cuestiones, como en la vivienda, más allá de la Constitución y del Estatut a pesar de las prohibiciones del Tribunal Constitucional y se diera la necesidad de "confrontar democráticamente" con el Estado, entonces la CUP se podría "replantear" a su militancia formar parte del Govern, pero ha dejado claro que ahora no se da esa tesitura.