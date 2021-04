Dos meses y medio después de las elecciones, Cataluña sigue sin tener Govern. Este martes el candidato de ERC a la Generalitat, Pere Aragonès, el presidente del partido, Oriol Junqueras y el secretario general de JxCAT, Jordi Sànchez, se han reunido en la cárcel de Lledoners, donde cumplen condena los líderes independentistas, para intentar desbloquear la situación. La reunión ha durado casi cuatro horas y en ella se ha debatido por primera vez sobre la estructura del futuro Gobierno independentista.

Según han trasladado las dos formaciones en un comunicado, ERC y Junts "valoran positivamente el encuentro" y se han "conjurado para continuar trabajando para formar un Gobierno independentista liderado por Pere Aragonès". Las dos partes se han emplazado a seguir trabajando para llegar a un acuerdo.

Los republicanos mantienen la presión para cerrar un acuerdo antes del 1 de mayo y, de no conseguirlo, Aragonès ya ha advertido de que buscarán soluciones alternativas, como el de un Govern de ERC en minoría. Sànchez ya había planteado anteriormente no entrar en el Ejecutivo autonómico, mientras que el portavoz republicano en el Congreso, Gabriel Rufián, aseguró la semana pasada en RNE que no contemplaban excluir a Junts: "Sería una falta de respeto".