La primera sesión de control al Gobierno tras el 4M ha estado muy marcada por el fin del estado de alarma el pasado 9 de mayo y por los resultados de las pasadas elecciones en Madrid. El PP ha echado en cara al Ejecutivo el ‘errejonazo’, el ‘sorpasso’ de Más Madrid a un PSOE que cosechó los peores resultados en la región, y ha cargado contra el “caos jurídico” para afrontar la pandemia. El Ejecutivo, por su parte, insiste en que las comunidades tienen herramientas y en que el requisito del aval de los tribunales ante la restricción de derechos y libertades fundamentales es una garantía constitucional.

El primer encuentro entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Pablo Casado, tras el 4M ha sido tenso. Mientras que Sánchez ha dicho al líder ‘popular’ que “se le está poniendo cara de Albert Rivera” porque “la historia se repite”, éste le ha respondido que a él se le está poniendo cara de (José Luis Rodríguez) Zapatero: “Usted habla de estabilidad pero ha presentado tres mociones de censura. ¿Qué les importan los enfermos y parados? Nada, solo seguir en el poder al precio que sea”.

“Ustedes han conseguido el peor resultado de los socialistas en Madrid, su circunscripción y la mía”, ha comenzado Casado durante su intervención. Lo han hecho, según ha dicho, pese a “hacer trampas con el BOE, con las amenazas y ocultando el sablazo fiscal”. “Usted ha sido ‘sorpassado’ por (Íñigo) Errejón en la capital y eso no hay primarias andaluzas que lo tapen”, ha proseguido. Y ha reprochado a Sánchez su “incompetencia” y “arrogancia”. “¿Cómo puede decir que estamos en la senda de recuperación?”, ha preguntado, para recordar después los millones de parados en España y las llamadas ‘colas del hambre’.

Casado ha acusado a Sánchez de “presumir de vacunación cuando no ha hecho más que entorpecerla” en una suerte del “timo del tocomocho” y le ha recriminado que diga que el estado de alarma es cosa del pasado porque quedan 98 días para la inmunidad de grupo. “¿No va a hacer otra cosa para prevenir otras 20.000 víctimas?“, ha preguntado el líder ‘popular’.

A continuación, le ha instado a convocar el Debate sobre el Estado de la Nación, a traer al Congreso “el plan de reformas clandestino” para España y a apoyar el ‘plan B’ jurídico que propone el PP para dar cobertura legal a las comunidades en sus medidas frente la pandemia. “Todos los países han legislado contra la pandemia”, ha defendido, y ha reprochado al presidente que, “con tan de no dar su brazo a torcer”, puede llevar “la contraria” hasta a sus ministros, a sus socios de Gobierno y a los jueces: “Usted es un pato cojo pero deje de meter la cabeza en el suelo como un avestruz. Sea valiente y defienda a los españoles con medios, porque su empecinamiento cuesta vidas”.

El líder de Vox, Santiago Abascal , también ha rescatado el 4M en la sesión de control al recordar que, durante la campaña, Sánchez dijo “pomposamente” que “Vox había cruzado una línea roja y que sería la última que cruce”. “¿Con qué amenaza nos va a amordazar, encerrar o ilegalizar”?, ha preguntado. En cambio, ha acusado a Sánchez de ser “el único que ha cruzado las líneas de la decencia política” y ha asegurado que lo seguirá haciendo “mientras no devuelva a los ciudadanos el voto robado con mentiras”. Por otra parte, ha defendido que Vox “solo ha cruzado las alambradas antidemocráticas que impone la dictadura progre” y ha advertido que lo seguirá haciendo “sin pedir perdón ni permiso”: “Ustedes no van a poder hacer nada para impedirlo. Nada lícito, señor Sánchez”.

Gamarra reprocha a Calvo el "desgobierno" y ésta cuestiona la victoria del PP

Este miércoles también se ha dado el clásico encuentro entre la portavoz del PP, Cuca Gamarra, y la vicepresidenta primera, Carmen Calvo. Gamarra ha cargado contra el "desgobierno" y el “caos” del Ejecutivo: "Están de los nervios porque ven cómo la mala gestión de la pandemia se los lleva por delante". La ‘popular’ ha destacado la diferencia de criterio respecto al confinamiento nocturno, admitido en Baleares y la Comunidad Valenciana, pero rechazado en Canarias, Navarra y el País Vasco. "Ni gobiernan, ni legislan, ni dejan legislar y ahora le pasan la patata caliente a los jueces", ha reprochado.

06.00 min El PP echa en cara a Sánchez el "caos y descontrol" tras el estado de alarma: "Legislemos ya"

Calvo, por su parte, ha dicho que le “inquieta” el ‘plan B’ del PP porque, dice, con él aspira a hacer modificaciones "para debilitar el control de la calidad de esos derechos". Hay tres cosas, dice, que “pintan mal para la democracia española": "Saltarse el estado de alarma, incumplir la ley orgánica electoral en estas últimas elecciones y pretender multar a quien no se quiera vacunar en Galicia". En cambio, el Ejecutivo mantendrá “incólume la calidad del estado de derecho". Por último, ha ironizado con la victoria del PP en Madrid: "Por fin después de muchos años han tenido ustedes una victoria electoral, ustedes no, la señora Ayuso". Una victoria, ha sostenido, que debería tenerles "tranquilos" y no en una "desesperación que no cesa" y que se ve, según ha dicho, en el empleo de las sesiones de control como un “desahogo".

Ambas parlamentarias han tenido además un choque a cuenta del Boletín Oficial del Estado. Calvo pide al PP que lo lea, para ver las reformas legales y Gamarra le ha preguntado: "¿De qué BOE quiere que hablemos, del que en el preámbulo insulta al PP com si esto fuese una república bolivariana o del que establece que hay que convocar la conferencia de presidentes que usted pisotea y que le están pidiendo hasta los presidentes autonómicos socialistas”.