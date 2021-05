Las diferencias de criterio entre los diferentes Tribunales Superiores de Justicia, a falta de una unificación de doctrina por parte del Supremo, ha llevado a un ir y venir continuo de medidas contra el coronavirus en las comunidades. Este martes, el TSJ de Navarra ha tumbado el toque de queda impuesto el Gobierno autonómico por no considerarlo proporcionado, pero sí que ha permitido la limitación de seis personas en las reuniones. En Andalucía, el tribunal autonómico ha avalado el confinamiento perimetral de tres municipios, pero ha rechazado hacerlo en otro, Montefrío (Granada), algo que el Ejecutivo de Juanma Moreno recurrirá al Supremo.

En las manos del Alto Tribunal está ahora decidir sobre este posible recurso y el impuesto por otra comunidad, Canarias, donde el TSJ no ratificó el toque de queda y el confinamiento perimetral en varias islas. Se espera que el auto del Supremo en respuesta a estos recursos contribuya a crear un criterio común que puedan seguir los tribunales autonómicos, que hasta ahora han mostrado una gran disparidad de opiniones. Mientras que en Baleares y la Comunidad Valenciana los jueces sí avalaron el toque de queda, en el País Vasco lo rechazaron por considerar que una comunidad no puede limitar derechos fundamentales.

La decisión del Supremo no se espera, por lo menos, hasta dentro de una semana, mientras que para este martes estaba prevista una segunda reunión entre la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, con los fiscales de este tribunal para unificar doctrina de cara a las futuras resoluciones. Tras el fin del paraguas jurídico del estado de alarma, el pasado 9 de mayo, todas las medidas de las comunidades que limiten derechos fundamentales -como los confinamientos, toques de queda o limitaciones de reunión-, tienen que ser avaladas por la justicia.

En algunos casos, los tribunales consideran que la Ley de Salud Pública de 1986 permite a las comunidades restringir derechos fundamentales, mientras que otros creen que no es posible sin estado de alarma. Pero las diferencias a la hora de avalar o no restricciones no se han dado solo entre los TSJ, sino que incluso dentro del mismo tribunal, como el de Andalucía, se han aplicado criterios distintos. Mientras que la sala del TSJA de Granada no ha ratificado el confinamiento de Montefrío, la de Sevilla sí ha amparado el cierre perimetral de otros tres municipios, Castro del Río (Córdoba), Bornos y Villamartín (Cádiz).