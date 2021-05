La participación registrada fue tan solo del 42,2 %.

En su primera reacción en Twitter, Khan, primer alcalde musulmán de Londres, ha considerado "un absoluto honor servir a la ciudad" que ama los próximos tres años.

"Haré todo lo posible por poner en pie de nuevo a nuestra ciudad. Un mejor futuro es posible, y lo alcanzaremos juntos", ha señalado.

“Thank you London. It’s the absolute honour of my life to serve the city I love for another three years.



I’ll leave no stone unturned to get our city back on its feet.



A brighter future is possible, and we’ll deliver it together. pic.twitter.com/kwA1awEten“