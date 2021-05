Bruselas confirma el pacto con BioNTech-Pfizer para comprar hasta 1.800 millones de dosis para la UE

El objetivo no es solo elevar la cantidad de dosis disponibles para atender a la población, sino también prepararse para posibles nuevas variantes, contar con recursos para la vacunación de menores y reforzar inmunizaciones.

La política alemana ha aprovechado que este sábado los jefes de Estado y de Gobierno de la UE se reúnen en Oporto (Portugal) para hablar entre otros asuntos de la gestión de la pandemia y de la necesidad de aumentar la producción y distribución de sueros contra el virus en todo el mundo para hacer público que el Ejecutivo comunitario ha dado luz verde la acuerdo de compra.

"Otras contratos y otras tecnologías de vacunas vendrán después", ha escrito Von der Leyen en un breve mensaje en Twitter en el que también se ha declarado "feliz" por el acuerdo con Pfizer y BioNTech.

“Happy to announce that @EU_Commission has just approved a contract for guaranteed 900 million doses (+900 million options) with @BioNTech_Group @Pfizer for 2021-2023.



Other contracts and other vaccine technologies will follow.“