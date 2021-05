Pocos son los españoles que aún no conocen las "virtudes" del 'modus vivendi' de la Comunidad de Madrid después de la campaña electoral para el 4M. Esta forma de vivir “a la madrileña” ha llevado a la candidata del Partido Popular (PP), Isabel Díaz Ayuso, arrasar en las urnas, y a establecer en la región una identidad propia tras más de 26 años de gobiernos del PP de forma ininterrumpida.

“El PP, al llevar más de un cuarto de siglo gobernando en Madrid, ha intentado establecer una hegemonía cultural en una especie de mito americano, pero a la madrileña: todos somos libres, podemos prosperar y da igual de dónde vengas”, asegura a RTVE.es el politólogo Alain Acevedo, quien sin embargo destaca que ha sido Ayuso “la primera” que ha logrado articular “políticamente” estos elementos que ya estaban presentes en el discurso sobre “lo madrileño”. “Eso no lo había logrado nadie, tampoco los anteriores candidatos del PP”, subraya.

La líder regional ha conseguido el mejor resultado en una década para los ‘populares’: 65 escaños y el 44,4 % de los votos. Hay que remontarse a 2011 para encontrar una victoria más holgada, cuando entonces aún la política convivía con el bipartidismo. Ayuso no solo ha duplicado su resultado de hace apenas dos años, sino que ha logrado el tercer mejor resultado para su partido en la Comunidad, solo a siete de la mayoría absoluta alcanzada por la expresidenta Esperanza Aguirre en 2011 y a dos de la conseguida en 2007.

No son solo los bares

La oposición también ha asociado el éxito de la campaña de Ayuso a su manga ancha con las restricciones y su negativa al cierre de negocios. La líder ‘popular’ ha asociado el cierre de un bar como la injerencia del Estado en la propiedad privada y el distanciamiento social como un atentado a la libertad individual.

"Espero que los tabernarios hayáis pasado un buen día, yo también, porque Madrid es libertad y porque no entienden nuestro modo de vida. Por eso el ‘sanchismo’ no entra en Madrid, porque no se puede dirigir, no se puede controlar, no se puede imponer (…) no se puede cerrar todo y decir: 'aquí tienes una paga que sacaré adelante tus vidas porque vas a hacer una cola que me vas a deber'", señalaba la presidenta en su discurso de victoria en el balcón de la sede del PP en la calle Génova.

Según Acevedo, "no son solo los bares”. “Ayuso ha logrado convertirse en la persona que defiende la libertad en abstracto, pero también la libertad de la gente para ganarse la vida. Y contra eso es muy difícil competir si a ti te perciben como lo contrario, como alguien que le va a ocasionar problemas a la gente que está trabajando, ya sea en un bar o en cualquier negocio”, explica.

El politólogo también recuerda que "el famoso eslogan de ‘comunismo o libertad’ que se interpretó como una simple frase guerracivilista que buscaba polarizar, al final era mucho más que eso". "Había un subtexto que indicaba que había dos modelos en confrontación: el modelo de la izquierda, que ella identifica con la ruina económica, contra el de la derecha que era un poco dejar hacer y dejar vivir a los ciudadanos como quieran”, recalca.