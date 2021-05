A partir de las doce de la noche del sábado 8 al domingo 9 de mayo se acaba el cierre perimetral en la región, con lo que se permitirá la movilidad entre comunidades, algo que no se podía hacer desde hace seis meses. El toque de queda también decae, pero se mantiene el cierre a las doce de la noche de toda actividad no esencial, hasta las seis de la mañana. Las reuniones sociales, tanto en interiores como en exteriores, serán como máximo de 6 personas no convivientes. En eventos y celebraciones, se amplía a cien invitados en exteriores y, en interiores, se pasa de un máximo de 30 a 50 comensales. Con respecto a los confinamientos por municipios, el presidente ha señalado que se cerrarán perimetralmente aquellos que superen los 250 casos por cada 100.000 habitantes y/o en los que registren un aumento de la incidencia del 80% con respecto a la semana anterior.

En las próximas semanas se podrían flexibilizar más medidas "Para todos estos supuestos será necesario contar con la ratificación del Tribunal Superior de Justicia de Murcia", ha afirmado López Miras, quien ha desestimado la posibilidad de solicitar en los tribunales el cierre perimetral de la comunidad porque seguramente no sería ratificado, porque la Región de Murcia registra una tasa de incidencia muy baja, aunque se ha mostrado convencido de que esta medida sería la mejor opción para frenar la pandemia. “La región tiene la tasa de incidencia y hospitalización más baja del país“ Por otra parte, López Miras ha defendido que Murcia es "la comunidad más segura de España, con la tasa de incidencia y hospitalización más baja del país" y que, de seguir así, en un par de semanas podrían flexibilizarse estas restricciones. Se hará una revisión de las medidas de forma semanal para ver si las medidas se mantienen o se flexibilizan, aunque ha advertido que "no hay que bajar la guardia".