Al menos 24 muertos y 65 heridos al desplomarse un tramo del metro en Ciudad de México

Al menos 24 personas han muerto y 65 han resultado heridas en el accidente de un metro de la Ciudad de México ocurrido en la noche de este lunes al desplomarse una viga que sostenía un puente de la línea 12 entre las estaciones de Olivos y Tezonco. El presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, ha decretado tres días de duelo nacional.

La estructura sobre la que circulaba el metro de la línea 12 se derrumbó y dos de los vagones se desplomaron a una avenida repleta de vehículos a las 22.20 hora local (03.20 GMT del martes). Los vecinos de la zona criticaron inmediatamente en redes sociales las reiteradas denuncias que han venido haciendo sobre el mal estado de la estructura que se dañó en el último gran terremoto que sufrió la Ciudad de México en septiembre de 2017.

"Lamentablemente lo que ocurrió fue el vencimiento de una trabe (viga) al paso de un convoy, se van a hacer todas las investigaciones para conocer la causas que provocaron este accidente", informó la jefa de Gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum, en una conferencia de prensa en el lugar del accidente.

Víctimas identificadas

La responsable de Protección Civil de Ciudad de México, Myriam Urzúa, ha informado de que el accidente ha dejado 24 víctimas mortales, de las cuales 21 murieron en el lugar y "tres más en el hospital", añadiendo que anoche se trasladaron a 79 personas a hospitales públicos y que 15 de ellas permanecen hospitalizadas. Según el último reporte de la Fiscalía, solo 10 de los 24 muertos habrían sido identificados. Decenas de personas pasaron la jornada a las puertas de las oficinas forenses de la Fiscalía de Ciudad de México en Iztapalapa, al este de la capital, a la espera de recibir la peor de las noticias: que su familiar desaparecido era uno de los 24 muertos en el accidente.

Por su parte, la jefa de Gobierno de la capital había aclarado horas antes que entre las víctimas hay menores, aunque no ha precisado si han fallecido o si están heridos. "Lo ocurrido en el metro es una terrible tragedia. Mi solidaridad a las víctimas y sus familias. Por supuesto deben investigarse causas y deslindarse responsabilidades. Me reitero a la entera disposición de las autoridades para contribuir en todo lo que sea necesario", apuntó el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, en un mensaje difundido por Twitter.

“Lo ocurrido hoy en el Metro es una terrible tragedia. Mi solidaridad a las víctimas y sus familias.Por supuesto deben investigarse causas y deslindarse responsabilidades. Me reitero a la entera disposición de las autoridades para contribuir en todo lo que sea necesario.“ — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) May 4, 2021

La estructura desplomada forma parte de la vía del metro construido cuando Ebrard fue jefe de Gobierno de la capital (2006-2012). La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México emitió una alerta de localización por un menor desaparecido tras el accidente. El niño, de 13 años, fue buscado desde los primeros minutos del accidente por su madre, Marisol Tapia, quien contó que perdió la comunicación con su familia poco antes del accidente.

"No es posible que el Gobierno diga que no hay responsables, el metro no se construyó solo, esa falla ya la tenía y nadie hizo nada. No me proporcionan la lista de muertos y yo quiero saber si mi hijo está muerto", gritó este martes la mujer con la voz entrecortada mientras buscaba en el lugar del accidente que alguien le diese información. Finalmente, la Fiscalía capitalina confirmó la muerte del menor.