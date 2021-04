El ministro de Transportes argentino, Juan Pablo Schiavi, ha señalado que los motivos del accidente siguen siendo una incógnita porque el convoy, según ha explicado, llegó a la velocidad adecuada a la estación pero, por causas que se desconocen, no frenó, según informa el corresponsal de TVE en este país, José Carlos Gallardo.

Las causas del trágico descarrilamiento de un tren en una estación de tren argetina, que ha dejado al menos 49 muertos y 600 heridos, aún son una incógnita para el ministro de Transportes de Argetina. Según ha explicado, el tren iba a la velocidad adecuada pero no frenó al llegar a la estación. El accidente, considerado el segundo más grave en la historia reciente Argentina, ha ocurrido cuando el convoy, compuesto por ocho vagones que transportaba entre 800 y 1.000 pasajeros desde la localidad bonaerense de Moreno, no pudo frenar al llegar a la estación porteña de Once y ha impactado contra los topes del andén.