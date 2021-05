Escuela de arte urbano en "La Mancha"

Yoshii, Trebol, Triker, junto a Milu Correch, Antoñito Max501 o Walker, son todos nombres ligados al arte urbano que puede verse en Quintanar de la Orden, Toledo. Unos son aficionados. Otros, artistas reconocidos. OxyZ86 es la firma de Franz Campoy, el director de la primera escuela profesional dedicada al Arte Urbano que se abre en España, y que tendrá su sede en esta localidad. “En rehabilitar la que era la antigua escuela de conductores hemos invertido 2 meses. En demostrar cómo el arte urbano puede cambiar la estética de un lugar y en convencer a los vecinos, he tardado el tiempo que llevo viviendo aquí, 5 años. Dedicándome a ésto, llevo más de 2 décadas”. Son palabras de Campoy, satisfecho con la inauguración del Centro pero, mucho más, con lo que, subraya, podrá lograrse en sus clases

“De adolescente pintaba en la calle. No era buen estudiante y llegué a perderme un poco con malas compañías pero, gracias en el grafiti encontré mi pasión y mi vocación. Acabé estudiando Bellas Artes y descubrí también que la educación, que enseñarlo, podía salvar vidas como salvó la mía”dice Franz Campoy, el Director de la Escuela.

De la calle a Museo Internacional

Es en los 80 cuando el arte urbano o Street art comienza a popularizarse en España. Grandes mecas, como en casi todo, Barcelona y Madrid pero, también Sevilla, Bilbao, Tarifa, Valencia… Hoy, ya es común que museos internacionales realicen muestras con sus obras sin ser específicos de Arte Moderno. A principios de los 60, 20 años antes que en España, es cuando se considera que esta expresión artística da sus primeros pasos en París, Filadelfia, Nueva York… Todas estas ciudades son el espejo en el que se mira la localidad manchega. Lleva años celebrando Exhibiciones Internacionales de Grafiti y Arte Urbano que atraen a centenares de artistas que dejan plasmadas sus obras. En total la localidad ya muestra más de un centenar. El australiano Walker es uno de los artistas extranjeros que ha pintado aquí. Ha expuesto en galerías de todo el mundo pero, desde hace unos años lo que más le atrae -confiesa- es el arte callejero, regalar sus obras al público para que éste pueda, a su vez, emocionarse e inspirarse.

“En Australia, en los 80, era alucinante cómo de extendido estaba el arte urbano, la calidad que tenía…recuerdo verlo, cómo me gustaba… Llevo más de 30 años pintando. He expuesto en galerías de todo el mundo. Desde hace unos años lo que más me atrae es esto, regalar mis obras a todo el público” retrata Walker, artista australiano.