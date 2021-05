⏳ Esta noticia se actualiza semanalmente con la información que recopilamos de las comunidades autónomas. Los datos de población vacunada, procedentes del Ministerio de Sanidad, corresponden al 26 de abril.

La vacunación contra la COVID-19 en España continúa aumentando su ritmo. Abril ha sido un mes clave y todas las esperanzas están puestas en que vaya aún más rápido en el mes de mayo. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, se mostraba optimista. La previsión es que en el segundo trimestre del año España reciba cerca de 42 millones de dosis, lo cual permitiría inmunizar a cerca de 24 millones de personas, según los cálculos del Ejecutivo.

En abril se alcanzaron varios hitos. El 100 % de los mayores de 80 años ya tiene al menos una dosis, un objetivo que llegó un mes más tarde de lo que había previsto el Gobierno. Además, la inmunización gracias a la vacuna ya alcanza a una de cada diez personas -más de cuatro millones-. Y hay un nuevo récord de administración de vacunas: más de medio millón en un solo día.

Sin duda, la llegada de la vacuna monodosis de Janssen va a acelerar el proceso, pero los retrasos en el suministro hacen que el efecto todavía no se perciba. Mientras, la Comisión Nacional de Salud Pública ha decidido postergar un mes más la decisión sobre la segunda dosis de AstraZeneca, a la espera de los resultados del ensayo CombiVacs, que estudia los efectos de un segundo pinchazo con otra vacuna, la de Pfizer.

El Gobierno también ha destacado el avance de la vacunación al grupo de mayores de 60 años. Con los últimos datos, el 72 % había recibido al menos una dosis, mientras que cerca del 30 % ya cuenta con la pauta completa.

Sin duda, la llegada de la vacuna monodosis de Janssen va a acelerar el proceso, pero los retrasos en el suministro hacen que el efecto todavía no se perciba. Mientras, la Comisión Nacional de Salud Pública ha decidido postergar un mes más la decisión sobre la segunda dosis de AstraZeneca, a la espera de los resultados del ensayo CombiVacs, que estudia los efectos de un segundo pinchazo con otra vacuna, la de Pfizer.

El Gobierno también ha destacado el avance de la vacunación al grupo de mayores de 60 años. Con los últimos datos, el 72 % había recibido al menos una dosis, mientras que cerca del 30 % ya cuenta con la pauta completa.

Por último, Pfizer no descarta administrar una tercera dosis para evitar que la protección que otorga su fármaco decaiga antes de tiempo. Según ha explicado el cofundador de BioNTech, Ugur Sahin, para alargar la ventana de inmunidad debería inyectarse esa tercera dosis entre los nueve meses y el año siguiente del segundo pinchazo.

A continuación, repasamos cómo marcha la campaña de vacunación en España a día de hoy, con información recabada por los centros territoriales de RTVE y DatosRTVE.

Andalucía

⚪️ A quién vacuna ahora. Se ha puesto en marcha la citación directa para primera dosis para los grupos de edad de más de 68 años en adelante, algo que la Junta no descarta hacerlo más adelante en el resto de edades. Para ese tramo se está inmunizando con Pfizer, Moderna y Janssen. Se sigue vacunando en residencias de mayores, a profesionales sanitarios, grandes dependientes, personas vulnerables de más de 66 años, personal educación y seguridad, patologías de muy alto riesgo y personas de entre 60 y 65 años.

☑️ A quién ha vacunado. La Junta de Andalucía no da ningún grupo por terminado. En el caso de las residencias de ancianos, por ejemplo, porque siguen entrando nuevos usuarios o nuevo personal contratado.

Según el presidente de Andalucía, Juanma Moreno, más del 68 % de la población con más de 60 años ya ha recibido una dosis. En concreto, el 79 % del grupo de 70-79 años cuenta ya con una primera dosis, así como el 46,3 % del de 60-69. Respecto al colectivo de alto riesgo, más del 70 % de personas se encuentran ya inmunizadas.

➕ Otras claves. La Junta ha puesto en marcha un teléfono a disposición de mayores de 70 años que aún no hayan sido vacunados para pedir cita. También, si ha habido incidencias, se resuelven en estos teléfonos.

↑ Personas con al menos una dosis: 2.004.070 (23,7 %)

↕️ Personas con pauta completa: 846.489 (10 %)