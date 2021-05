La #JoshFight : una broma que termina en una batalla amistosa por su nombre

Aunque pueda parecer que la ‘Josh Fight’ era una mera broma entre gente muy aburrida de la pandemia, Josh Swain le sacó partido a la viralidad del evento convirtiéndolo en causa benéfica.

Swain abrió un portal de donaciones dirigidas a la Children’s Omaha Foundation, un hospital de niños que ya lleva más de 14 mil $ recaudados. Además, se pidió a los asistentes que, el día de la batalla, llevasen comida para el Banco de Alimentos de Lincoln.

“Thank you @joshswainaz & all #joshfight2021 supporters for Joshin' around to raise more than $14,000 for Children's to help kids like Little Josh.https://t.co/tE4fGdTLN3 #littlejosh #kingjosh #josh #joshfight pic.twitter.com/JxdrIEoNNG“