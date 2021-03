Una cuenta de 'deep fakes' de Tom Cruise y el 'deep nostalgia' para revivir las fotos antiguas de tus seres queridos fallecidos. Esto es lo que ha reavivado la moda de los 'deep fakes' en redes sociales y el debate sobre el uso de las IA para generar desinformación. En ‘Cuando No Era Viral’ te contamos todos los detalles de esta tecnología que cada vez avanza más para difuminar la línea entre lo real y lo falso.

Tom Cruise: ¿verdadero o falso?

Imitadores de Tom Cruise ha habido muchos, pero ninguno como el de @deeptomcruise de TikTok. No solo por su parecido físico, su forma de vestir o sus gestos, sino porque combina todo eso con la tecnología de los 'deep fakes'. El resultado es tan asombroso, que muchos usuarios dudaban de si era el verdadero Tom Cruise o no. Sin embargo, por muy logrado que esté, siempre hay algún fallo técnico, ya sea en la voz o en la imagen, que nos indica que no estamos ante la estrella de Hollywood.

Chris Ume es quien está detrás de estos clips virales y explicó en una entrevista en The Verge la de horas y esfuerzo detrás de estos vídeos, además de trabajar con Miles Fisher, imitador de Tom Cruise: “No puedes hacerlo con solo presionar un botón”.