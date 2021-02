El problema vino cuando el Partido Republicano de EEUU publicó en Twitter el meme para referirse a cómo había sido el día de apertura de la Convención Nacional Demócrata en Filadelfia en 2016. El fin político de la imagen no gustó a su autor y a través de esa misma red social dejó claro que no les autorizaba para usarlo. El medio The Nib respondió al Partido Republicano con una caricatura adaptada del meme que le encargaron al propio KC Green.

“. @GOP We actually paid the artist who made this. Here's what he came up with. pic.twitter.com/4D4bmx9ccp“