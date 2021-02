El "atraco perfecto" es uno de los temas más recurridos del cine negro y las series de suspense (Atraco perfecto, La casa de papel, Ocean`s eleven, El golpe, Atraco a las 3...) Atracos que surgen de la mente de imaginativos guionistas (y que en el mundo real seguro que no funcionarían). Pero... ¿Qué pasaría si uno de esos guionistas planificase un atraco real con la complicidad de actores? esa es la interesante premisa de la que parte Plot Point, del guionista Fernando Llor ( El espíritu del escorpión, Ojos grises, Subnormal.Una historia de acoso escolar) y el dibujante Esteban Hernández (¡Pintor!, Usted, El duelo). Un cómic que también es una reflexión sobre el proceso creativo y que podéis leer en castellano (Nuevo Nueve) y gallego (Retranca)

"Por curioso que parezca -nos comenta Fernando-, la idea de Plot Point salió de un meme que me encontré pululando por Twitter y que estaban compartiendo algunos compañeros guionistas. Decía algo así como “si eres tan buen guionista porque no te dejas de historias y diseñas un atraco perfecto”. En el primer momento me hizo gracia y un par de días más tardé me dije “espera, puede que aquí haya algo divertido”.

Y aunque lo fácil hubiera sido hacer una parodia de pelis y series como La casa de papel u Oceans eleven, Fernando asegura que no le han influído: "No especialmente, la verdad, aunque sí que es cierto que me gusta La casa de papel quería llevarlo por otro lado y que aquí estuviese siempre presente la profesión y la dedicación absoluta de los protas y no tanto la elaboración propia del plan y sus peripecias".

En cuanto a si vamos a reconocer a algunos de esos actores, Esteban asegura que: "No usé ninguna referencia para los personajes que son actores en el tebeo, pero para Plasencia, que es el monstruo final del libro, tiré de un José Sazatornil más rudo . Me lo pasé especialmente bien con ese bigote".

Y... ¿Cómo se imagina Esteban Hernández a esa curiosa banda de atracadores? "Apenas me la imagino porque es al revés en cada casa -asegura Esteban-. No importa que sean actores. La banda vive obsesionada con cierta prosperidad laboral . Con un éxito así. Tal y como está el patio el fracaso es inevitable, insufrible y por ahí la decisión de raptar a Lidia, una guionista. Un asunto que en sí mismo es un disparate y por eso hilarante".

"También creo que no hemos hecho el tebeo para discutir qué es política, economía capitalista o Youtube -añade Esteban-. Plot Point no quiere ser un ensayo aunque por las capacidades de Fernando, por su formación y lo muy concreto del guión, que es divertido, cada uno de los personajes tiene contexto de sobra para entender qué crítica social hace el libro . En mi opinión ese oscuro dar por sentado qué es lo normal es donde Fernando apoya la palanca que abre en el cómic la risa y la aventura".

¿Existe el atraco perfecto?

Preguntamos a Fernando si, como guionista, cree que realmente existe el atraco perfecto: "Pues no lo tengo claro, pero sí que es cierto que es una de esas cosas que me planteo como ejercicio de vez en cuando: ¿cómo sería el atraco perfecto? Y también ¿cómo sería el crimen perfecto? Me ayudan a articular posibilidades narrativas y a hacer músculo".

También le preguntamos ¿Cuál sería el atraco más perfecto (real o ficticio) que ha visto o leído nunca? "No sé si son los más perfectos, pero hay tres películas de atracos, muy diferentes entre sí, pero que me gustan especialmente. Atraco a las tres (1962) de José María Forqué que me parece no solo una de las mejores comedias de nuestro cine, sino una de las mejores pelis que haya visto nunca. También está Atraco Perfecto (1956) de Kubrick, que me resulta imprescindible como muestra para generar tensión narrativa y, por supuesto, Reservoir Dogs (1992) de Tarantino porque directamente es la historia de un atraco en el que no vemos el atraco".

Para Esteban el atraco erfecto sería: "Aquel en el que el atracado no se sabe víctima, cuando no se considera atracado. Por ahí el sofista, el insidioso y la ingeniería social trabajan incansablemente. No hay prisión más eficaz que aquella en la que el reo se considera libre".