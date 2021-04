Un grupo de científicos iba a realizar una inspección a una momia egipcia que llevaba en Polonia desde el siglo XIX. El cadáver, de 2.000 años de antigüedad, pertenecía a un sacerdote varón, según el registro. Sin embargo, los rayos X revelaron que la momia era una mujer y estaba embarazada.

Las nuevas tecnologías han permitido revelar que el "sacerdote varón" era en realidad una mujer de entre 20 y 30 años. Además, en su vientre se han reconocido huesos del cráneo de un feto que tendría entre 26 y 28 semanas de gestación. Casi siete meses.

“Radiological examination of our mummy, has proved it is the body of a pregnant woman. She came from the elite of Theban community and was carefully mummified, wrapped in fabrics, and equipped with a rich set of amulets. #pregnantmummy pic.twitter.com/jfkLmxo8pi“