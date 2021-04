Suben las ventas de muebles de segunda mano en la pandemia

A raíz del coronavirus, los compradores buscan reutilizar muebles. El mercado de segunda mano encuentra su oportunidad en las crisis. Durante la pandemia, la venta de objetos usados creció un 45% y movió 29 millones de euros, según datos de la consultora Statista. Los muebles son los protagonistas: su número de clientes ha aumentado un 10%.

“Se ha notado la subida y se ha notado la gente que vende sus muebles. Por el virus ha fallecido mucha gente y nos llaman muchísimo para vender sus muebles, pero es verdad que tenemos más clientes que antes”, asegura Fernando Nistal, director de la tienda Mersema, en Las Rozas, Madrid. En su local ha llegado a atender a más de 400 clientes en estos últimos meses.

Al frente de “La Europea”, una tienda abierta desde hace décadas en el barrio madrileño de Chueca, está Eugenia Mateo. Asegura que, si bien no ha notado una subida, le ha parecido sorprendente que no haya tenido pérdidas este año, como muchos de los comercios de su alrededor. “Sí he notado un mayor interés en general por acondicionar de forma distinta la casa porque han estado más tiempo”, dice.

El ahorro, el motivo principal Una de las ventajas es el ahorro que ofrece para el consumidor. “Un 70% de los encuestados lo hacen por ahorrar hasta el último euro posible”, dice Iván Garduño, consultor de Statista. Es uno de los atractivos de la segunda mano, apunta Nistal: “Por aquí los muebles están muy bien de precio” “Por ponerte un ejemplo: una vitrina que tengamos aquí que nueva vale 3.000 euros, nosotros la vendemos por 450”. Vladimir ha decorado toda su casa con muebles de segunda mano. "Todo. Los sofás, las lámparas, los cuadros...". Argumenta que no quiere gastar miles de euros cuando puede encontrar el mismo producto, en buen estado, por menos dinero: "¿Para qué te vas a gastar 3.000 euros en un mueble que puedes encontrar a 500 o 400 euros?"

Ahorro y conciencia medioambiental Y no solo la relación calidad-precio, también ha aumentado la conciencia medioambiental. Un 30% de los usuarios no solo buscan ahorrar, sino que reutilizan muebles por conciencia medioambiental, ha apuntado el consultor Iván Garduño. Los muebles usados también pueden ser una buena opción para aquellos que buscan una pieza especial. Eugenia Mateo, de “La Europea”, ha observado que sus clientes “buscan un mueble que tenga personalidad para un determinado espacio. No buscan una cosa que dure para toda la vida, pero sí que les guste en ese momento porque la gente ha cambiado por dentro; han cambiado la forma que tienen de vivir”.