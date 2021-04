En 2022 faranse en Santiago probas de taxis aéreos para transportar persoas, mercadorías e para vixilancia policial

Usar un dron para ir do aeroporto ao centro urbano, para mover mercadorías, enfermos ou realizar vixilancia policial é xa unha realidade nalgúns países e Europa prepárase para incorporala.

"Ha que ter un control sistematizado, a resposta ten que ser en segundos para controlar o tráfico de xeito seguro", indica Analía López Fidalgo, do Instituto Tecnolóxico de Galicia.

100 horas de voos



Durante dous anos prepararán sistemas para que estes voos sexan seguros e compatibles cos convencionais.

En 2022 poñeranse a proba a gran escala no Reino Unido, nos Países Baixos e en Santiago de Compostela."Santiago é unha cidade cun patrimonio arquitectónico incríbel, pero tamén unha cidade de futuro, que quere estar á vangarda", di Gumersindo Guinarte, Concelleiro de Turismo de Santiago.

Serán cen horas de voo sobre Santiago, onde os drons poden supoñer un cambio radical no seu casco histórico de rúas estreitas e circulación restrinxida.

As probas faranse nunha zona pouco poboada entre o aeroporto e o Monte do Gozo. Delas sairán as normas para integrar os drons nas nosas cidades de xeito sostible.