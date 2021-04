COVID-19 España | 18 de abril: Israel deja de usar la mascarilla al aire libre

20:48

Unión Europea. El comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, ha dado más detalles sobre el certificado que permitirá a los ciudadanos europeos viajar este verano dentro de las fronteras de la UE, que debería estar en marcha entre mediados y finales de junio "como muy tarde". Según ha explicado, los Estados miembros comenzarán a principios de junio las primeras pruebas confiando en que el sistema pueda implantarse formalmente a lo largo del mes. El certificado se lanzará en toda la UE al mismo tiempo y la Comisión Europea respaldará a los países que tengan problemas técnicos para ponerlo en marcha. Será voluntario, se utilizará también para los niños y señalará si la persona ha sido vacunada o no, si está inmunizada o no y, en caso de que no sea así, habrá que presentar un test negativo.