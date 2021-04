La agencia espacial estadounidense NASA ha anunciado este viernes que adjudicó a SpaceX un contrato por 2.890 millones de dólares para llevar de nuevo astronautas a la Luna en 2024 al considerar que la empresa "tiene todo lo que necesitan" para sus misiones lunares.

La NASA ha precisado en una rueda de prensa que escogieron al que más se ha ajustado a las necesidades del programa Artemis, a su estrategia lunar, presupuesto del gobierno federal y seguridad en el aterrizaje.

“.@NASA has selected @SpaceX to continue the development of its Human Landing System for the #Artemis program.



The Human Landing System will take astronauts from lunar orbit to the lunar surface and back. Read the full announcement: https://t.co/tkojemwUUr pic.twitter.com/bvOX6DQsXA“