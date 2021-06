Una empresa global, con relevante base tecnológica, también puede triunfar desde un pueblo. Lo está demostrando desde hace más de quince años Avanzare, líder en Europa en la producción de grafeno desde su fábrica en Navarrete, La Rioja.

El grafeno es un nanomaterial bidimensional de increíbles propiedades electrónicas, químicas, magnéticas. Auguraba una revolución tecnológica desde que en 2004 fue aislado por primera vez. Solo un año después, en 2005, tres jóvenes químicos riojanos crearon la empresa Avanzare, dedicada a la fabricación de grafeno.

Quedamos con dos de ellos en la sede de la empresa, instalada en un polígono industrial de Navarrete. El edificio es funcional, moderno, acristalado, con una fachada adornada por estructuras hexagonales de gran tamaño. Julio Gómez, director de Avanzare, nos dice orgulloso que “a nadie se le hubiera ocurrido ponerlo en un sitio tan pequeño como Navarrete, o en una región tan pequeña como La Rioja, que es la región más pequeña de España, porque este tipo de empresas dónde están, es en Manchester, en Boston. En principio a nadie se le ocurre. Pero nosotros nos lanzamos”.

Se lanzaron en Navarrete, de tres mil habitantes, donde los conocen como "los del panal de abejas". Julio se ríe, porque las razones de ser de 'Avanzare' son muy de andar por casa. “Javier era de aquí, yo también era de la zona, mi padre es de la carretera para arriba, mi madre carretera para abajo, pues justo en el medio decidimos. ¿Por qué no hacerlo aquí? Y hemos demostrado que sí que se puede hacer”.

Líderes en la fabricación de grafeno

Están haciéndolo. Tienen una empresa con más de 50 trabajadores altamente cualificados: doctores en ciencias químicas, licenciados, ingenieros. Son líderes en Europa en la fabricación de grafeno, un material que todavía está por dar muchas sorpresas, asegura Javier Pérez, el director comercial de Avanzare: “El grafeno está empezando. Nosotros tenemos ya 16 años, pero estamos en un camino ascendente, creciendo. Tenemos una amplia variedad de productos que trabajan con grafeno pero tenemos otro tipo de aditivos, o materiales 2D o materiales avanzados que pueden dotar al material final de la característica que estés buscando. Desde darle propiedades ignífugas a un material que podría arder, para aplicarlo a una pared, un textil o un calzado, hasta dotarlo de propiedades antiestáticas o darle mejores características mecánicas y, en definitiva, aportarle algo que le haga diferencial”.

En cuanto a los problemas de cobertura telefónica o de acceso a internet de calidad, que es el hándicap de las empresas para desarrollar su actividad desde la mayoría de los pueblos, Avanzare ya lo tiene solucionado. Consiguió fibra óptica hace dos años y, resuelto el problema, los tres socios fundadores no ven más que ventajas en la localización en Navarrete. “Viajo por todo el mundo, bueno, viajaba, cuando se podía. Todos los meses en India, en China, en México, en ciudades de 20, 30 millones de habitantes. Y muchas veces lo he pensado ¿cuánto me tendrían que pagar para irme yo a trabajar a una ciudad así? Yo trabajo las horas que tenga que trabajar y diez minutos después estoy haciendo lo que yo quiero, estoy en mi casa, en el supermercado, estoy en el gimnasio, estoy en el jardín estoy donde quiera estar.”

Es estar en la tranquilidad de Navarrete, por donde transcurre el Camino de Santiago y se hacen compatibles la innovación tecnológica al más alto nivel y el pausado ritmo de la vida de pueblo.