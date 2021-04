Castilla La Mancha es una de las comunidades con menor cobertura del Ingreso mínimo vital

La cobertura del Ingreso Mínimo Vital es muy desigual dependiendo de la Comunidad Autónoma. Mientras Melilla, Navarra o Ceuta han llegado a cifras entre el 13 y el 16 %, en otras como Castilla- La Mancha o Cataluña, solo el 4,2% de la población en riesgo de pobreza ha podido acceder a esta ayuda. Desde la Asociación estatal de directores y gerentes en servicios sociales señalan que parte del problema está en la dificultad en los procedimientos para solicitar esta prestación y en unos requisitos muy exigentes. Uno de los mayores obstáculos es conseguir el padrón histórico colectivo, un documento que no todos los Ayuntamientos son capaces de generar.

Según la asociación, la mayoría de solicitudes son rechazadas porque no se cumple el criterio de vulnerabilidad, al superar los umbrales de renta y patrimonio. Además, señalan que los requisitos actuales no tienen en cuenta el impacto de la pandemia, ya que para solicitar la ayuda se consideran los ingresos de 2019 y no los de 2020 cuando mucha gente perdió su trabajo a causa del coronavirus.

Los colectivos más desfavorecidos son los que tienen más barreras Las personas sin hogar, o los dependientes tienen que superar muchas barreras para poder solicitar la prestación. No todos tienen acceso a internet, o no todos pueden desplazarse a realizar los trámites en persona. Por eso desde la asociación piden que se agilice el proceso y que los requisitos se ajusten a las circunstancias de las personas que necesitan esta prestación. Según datos del INE, la tasa de personas en riesgo de pobreza en España es del 18,6 %. En Castilla- La Mancha, esta cifra asciende al 25,1%.