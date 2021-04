Internet se ha convertido en el medio ideal para lanzar noticias falsas o que manipulan la verdad, dando lugar a lo que se denominan 'fakes' (falsos). Un método que usan desde los usuarios particulares a las grandes compañías e incluso los gobiernos (os suena eso de que la mascarilla no era necesaria). Ahora Cristina (Cris) Broquetas y Max Vento publican un estupendo cómic juvenil de aventuras que advierte a los chavales de las consecuencias del cambio climático (sí, ese fenómeno que también han negado multinacionales, gobiernos y políticos como Donald Trump). Su título Claudio y Lucía contra la Agencia Fake (Mamut Cómics)

"La Agencia Fake -nos cuenta Cris- es una agencia que se dedica a “cocinar” noticias falsas para los clientes (políticos, empresas…) que quieran maquillar sus actividades y mostrarse como una empresa o un partido político encomiable. Pero, como veremos en futuras aventuras de Claudio y Lucía, también se dedican a muchos otros negocios turbios".

"El cómic -continúa Cris- se podría considerar una crítica a las multinacionales actuales, pero sobre todo, a los daños colaterales que tiene el progreso humano, todo lo que hemos desarrollado para hacernos la vida más fácil o para ganar más dinero, pero que va en contra del equilibrio natural en el mundo y de nuestra propia naturaleza humana: la contaminación, los aditivos en la comida, en los cosméticos, las noticias falsas".

Viñeta de 'Claudio y Lucía contra la Agencia Fake'

"El tema es sobre todo la búsqueda de la verdad -añade Max Vento-. Claudio da por hecho que el calentamiento global existe porque es lo que ha estudiado siempre. Pero esas convicciones se tambalean en una conferencia en la que un científico de la Agencia FAKE expone todo el arsenal argumentativo de los negacionistas. Éste es muy sofisticado y esto descoloca a nuestro protagonista".

"Aquí quería añadir algo a lo que Cristina ha dicho de la Agencia FAKE. A mí me llamó la atención, de cuando vivía en EEUU, que el negacionismo sobre el cambio climático o la evolución de las especies no equivalía a ignorancia. Los que niegan la teoría de la evolución, por ejemplo, y promueven el diseño inteligente tienen revistas científicas de en las que exponen sus teorías, revisan sus trabajos, hablan de sus experimentos etc. Y son revistas indistinguibles, a primera vista, que un journal científico de verdad. Los argumentos que apelan a conceptos científicos".

"Supongo -continúa el dibujante- que será todo palabrería hueca pero es fácil engañarse... La Agencia FAKE hace esto por encargo: “¿Quiere usted demostrar que el azúcar es bueno para adelgazar? Encargue un estudio a la Agencia FAKE.” En la aventura que nos ocupa estos desinformadores profesionales se escriben sobre el calentamiento global y sobre algunas cosas más dando toda la apariencia de seriedad".

Página de 'Claudio y Lucía contra la Agencia Fake'

Claudio, Lucía, Hamlet y... Nueva York El cómic narra las aventuras de Claudio y Lucía, dos jóvenes que se conocen en Nueva York después de que sus respectivos padres hayan comenzado una relación sentimental. Claudio es un aspirante a científico que no se pierde una sola conferencia, mientras que Lucía prefiere hacer fotos y conocer a influencers. Pero cuando se cruza en su camino una conspiración para desmentir el calentamiento global, ambos lucharán para descubrir la verdad, aunque tengan que infiltarse en una organización científico mafiosa y ser perseguidos por matones a sueldo de la misteriosa Agencia Fake. "Claudio y Lucía son la noche y la mañana -asegura Cris-. Esto podría hacer pensar que se llevarán mal, pero justamente por ser tan diferentes, son el complemento perfecto el uno para el otro. En las investigaciones, Lucía es mucho más decidida, apasionada, intuitiva… y Claudio, mucho más cauto, metódico y racional. Por otro lado, comparten valores, como conocer la verdad, compartir lo que descubren con los demás, y en definitiva luchar por un mundo mejor. También comparten su amor por los animales, lo que vemos a través del personaje de Hamlet". "Claudio y Lucía tienen la misma edad -añade Max Vento-. Y los adultos piensan que es condición suficiente para que dos chavales congenien. Claro que no es así. Ellos son muy distintos. Él es introspectivo, intelectual, concienciado con la naturaleza y los animales, amante de la tranquilidad... Y ella justo lo contrario: expansiva, espontánea, aventurera y buscadora de estímulos". Página de 'Claudio y Lucía contra la Agencia Fake' Hamlet parece la mascota de Claudio pero pronto descubriremos que es mucho más. "Al principio parece un mero acompañante -nos cuenta Max-. Pero Hamlet juega un papel fundamental en la resolución de la historia. Además, su propio origen habla sobre uno de los temas de este cómic y de su secuela". Y podríamos decir que la ciudad de Nueva York es la cuarta portagonista de este cómic. "Hemos estado en Nueva York, aunque nunca juntos -confiesa Max-. Yo estuve en el apartamento de un amigo 3 semanas hace ya unos años y, después, visité la ciudad unas cuantas veces más. Tengo fotos que he usado como referencia. Pero, sobre todo, la documentación la hemos hecho gracias al google maps". Página de 'Claudio y Lucía contra la Agencia Fake'

El mundo de los jóvenes actuales Cris nos cuenta como nació este cómic: "Claudio y Lucía nacen de las ganas de hacer algún cómic juntos con Max. Como yo tengo experiencia en el mundo de la narrativa infantil y juvenil y él tenía experiencia en el mundo del cómic, pensamos que sería una buena mezcla: hacer un cómic para el público juvenil". Los ídolos de esos jóvenes suelen ser músicos, influencers... algo de lo que también nos habla este tebeo: "En las aventuras de Claudio y Lucía queremos retratar un mundo muy actual y muy real, que no sean solo misterios que resolver e investigaciones, si no que éstas estén relacionadas con el mundo actual de los jóvenes. Por eso nos pareció un buen ingrediente añadir a la trama un influencer que canta trap y ver cómo Lucía estaba prendada de él y pendiente de todo lo que subía en las redes, hasta el punto de creerse todo lo que el chico decía solo porque es famoso y tiene gracia contando las cosas". "Por otro lado -continúa Cris-, no queremos criticar las redes ni el mundo de la fama ferozmente. Pensamos que puede ser un mundo muy interesante, donde encontrar un montón de referentes e información, pero que es importante que tanto los jóvenes como adultos seamos conscientes que no todo lo que aparece allí es verdadero". Página de 'Claudio y Lucía contra la Agencia Fake'

Dos grandes creadores Cristina Broquetas ha coescrito el guion del cómic. Cris es guionista de series de animación e infantiles (Manduka!, Kukurota, Superkids, Yoko) aunque también ha escrito cómics, cuentos, libros e incluso un largometraje de animación. Y da clases de guion de cine y animación. Por eso no nos extraña que a veces el cómic tenga el estilo y el ritmo de una película de dibujos animados. "Sí, la deformación profesional -confiesa-. De hecho ha sido un poco un problema porque de natural nos habría salido un guion mucho más largo. Es complicado explicar una historia auto conclusiva en tan pocas páginas, sobre todo si vienes del mundo audiovisual, donde un largometraje de animación suele durar 1 hora y media. Lo bueno es que Claudio y Lucía queremos que sean una serie, de modo que cada vez podremos desarrollarlos más, convertirlos en personajes complejos, y darles un arco narrativo mucho más largo de lo que permite una sola aventura". Max Vento, que ha coescrito el guion y dibujado el cómic, se dió a conocer al gran público con Actor aspirante (Dolmen, 2008), con el que fue nominado a Mejor Autor Revelación Salón Internacional del Cómic de Barcelona y que se convertiría en una trilogía. Y ha dibujado títulos tan interesantes como El viejo y el narco (Panini), con guión de Ricardo Vilbor. Max nos comenta que ha disfrutado mucho con este trabajo: "Ha sido un gusto a nivel gráfico. Empecé con unos lápices muy precisos y luego me dejé llevar en el entintado con lo que, si uno se fija, no hay tanta exactitud y el trazo es un poco suelto. Y del color me interesan tres aspectos: que ayude a que el dibujo tenga claridad (al fin y al cabo, mi tradición es la línea clara), que refleje el momento del día y que tenga un aspecto emocional" Página de 'Claudio y Lucía contra la Agencia Fake'