Atípico día del Bando de la Huerta por la pandemia

El primer martes después de Semana Santa es el Bando de la Huerta en Murcia. Una festividad que tradicionalmente conlleva celebraciones multitudinarias de personas engalanadas con trajes de huertano y que, este año, se está celebrando de una forma muy reducida. Una jornada que comenzaba con la misa huertana en la Catedral, oficiada por el obispo Lorca Planes, y con aforo reducido y con control de temperatura a la entrada, por lo que muchos feligreses no han podido acceder al templo.

Amplio despliegue policial

Para controlar que no haya aglomeraciones, la delegación del Gobierno y el Ayuntamiento de Murcia ha desplegado a casi 700 agentes de policía local y nacional para velar por la seguridad y las medidas higiénicas en parques, jardines y demás lugares de ocio y encuentro. El alcalde José Antonio Serrano recordaba que habrían drones sobrevolando la ciudad, para controlar los aforos y si se sobrepasa, actuaría la policía "en plan preventivo, no en plan sancionador, mandando mensajes para que se guarden las medidas de seguridad" y enfatizaba en la idea de que lo más importante es que no nos contagiemos en este día festivo.