Entramos en casa de Sol Palop. Es fallera desde que nació, siempre en la misma comisión. “Jamás pensé que pasaría 2 años sin celebrar las Fallas”. Nos muestra el traje que se compró poco antes del inicio de la pandemia, y que solo llegó a usar en una ocasión. Una inversión importante que, de momento, cuelga en un armario.

“El año pasado no sentí tristeza sino miedo“

“El año pasado no fui consciente de que no iba a haber Fallas. Con todo lo que estaba pasando en el mundo, no llegué a sentir esa tristeza profunda: era más bien miedo”. Este año es diferente. Echa de menos a sus amigos, las actividades diarias en la semana grande de las fiestas. “Bajar un rato a comer, las ganas de fiesta, de casal, de estar todos juntos. Y tengo un sentimiento que, imagino, será generalizado en Valencia: sigo teniendo vacaciones, pero con la impresión de que las estoy malgastando”.

Reabrir el casal un año después Bajamos a la calle y recorremos con Sol los pocos metros que separan su casa del centro neurálgico de la fiesta en su barrio. En la puerta del casal se encuentra, mucho tiempo después, con los máximos representantes de la comisión: el presidente y las dos falleras mayores. La nostalgia sobrevuela los saludos, con mascarilla y siempre a distancia. “Cuando entro al casal y lo veo vacío se me cae el alma al suelo, siento mucha tristeza”, reconoce Juan Carlos Saiz. Es uno de los presidentes de la Falla Castellón-Segorbe y adyacentes. “El local está como lo dejamos el 10 de marzo, cuando nos dijeron que nos teníamos que ir a casa”. “Cuando entro y veo el casal vacío se me cae el alma al suelo“ La gestión de la Falla no se limita a los días de fiesta: se trabaja todo el año. “En este tiempo no hemos tenido muchas bajas, hemos podido subsistir”, reconoce Saiz, que también afirma que se han reducido las cuotas. “Antes hacíamos juntas generales todos los viernes. Ahora hacemos reuniones virtuales pero muy de vez en cuando, para controlar el estado de las cuentas”. El presidente de la comisión asegura que han recibido algunas ayudas económicas del ayuntamiento. “Eso nos ha permitido ir pagando poco a poco al artista fallero. También proveedores, pirotécnicos, iluminadores…” Eva Martínez es la Fallera Mayor de Castellón-Segorbe y adyacentes. “Lo pasé mal, no me lo creía hasta que vimos la realidad de la pandemia y lo grave que puede llegar a ser”. La Fallera Mayor infantil, María Gracia, también se muestra abrumada: “siento tristeza, pero también esperanza porque las Fallas van a volver”. El pebetero en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia simboliza la esperanza de los falleros ANA ESCOBAR / EFE