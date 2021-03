COVID-19 en España | 28 de marzo: Sanidad espera cubrir la vacunación a mayores de 80 años en dos semanas

13:57

Cultura. El investigador Sergio Alonso, del grupo de investigación biológica computacional y sistemas complejos BIOCOMSC de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), ha cuestionado la plena seguridad de no contagio en el concierto masivo de Love of Lesbian en el Palau Sant Jordi de Barcelona. En una entrevista en el canal de noticias 3/24, Alonso ha precisado que el test de antígenos no tiene una fiabilidad del 100%, ya que no detecta el coronavirus hasta que no se ha desarrollado la infección, por lo que no se puede garantizar que todos los asistentes no estuvieran contagiados y que no hubiera ningún asintomático.