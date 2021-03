El llamamiento al boicot en redes sociales chinas tras el rechazo al algodón de Xinjiang de marcas foráneas de ropa ha hecho que Nike y Adidas pierdan contratos publicitarios, que H&M sea vetada en las plataformas virtuales o que Hugo Boss asegure que seguirá "comprando y apoyando" ese material.

La campaña comenzó este jueves en Weibo, conocido como el 'Twitter chino', tras un cruce de sanciones entre China y varios países occidentales a cuenta de las supuestas violaciones de derechos humanos y trabajos forzosos que, según algunos informes rechazados por el Gobierno chino, tienen lugar en esa región.

La Liga de las Juventudes Comunistas fue quien prendió la mecha y la marca sueca H&M, el principal objetivo: el hecho de que el comunicado en el que rechazaba el uso de algodón proveniente de Xinjiang datara de septiembre de 2020 no impidió que se convirtiera ahora en el blanco de las iras en las fuertemente censuradas redes sociales chinas.

Asimismo, desde la mañana de este jueves, ya no se puede acceder a la tienda de la compañía en las principales plataformas de comercio electrónico del país y sus establecimientos físicos han desaparecido de los mapas de Baidu y Didi, equivalentes de Google y Uber en China, respectivamente. Todas ellas son empresas privadas.

Numerosas multinacionales negaron el uso de algodón de Xinjiang

En los últimos meses, numerosas multinacionales habían emitido comunicados asegurando que no empleaban algodón de Xinjiang ante las acusaciones provenientes de países occidentales sobre los supuestos trabajos forzados en esa región del noroeste chino.

Tras el inicio de la campaña, según el diario oficial Global Times, la española Inditex -operadora de populares marcas como Zara- también eliminó de su página web un comunicado en el que rechazaba el uso del algodón de Xinjiang.

En octubre, la ONG Better Cotton Initiative (BCI) anunció que suspendía su certificación para el algodón de Xinjiang de cara a la campaña 2020-2021 en un comunicado que ya no aparece en su página web. Sin embargo, su delegación en China publicó este mes un artículo en su cuenta de WeChat -la red social más popular del país- en el que afirma que no se ha encontrado ningún caso de trabajo forzoso en la región desde hace ocho años.

Por ahora, Nike mantiene en su página el comunicado en el que niega el uso de algodón de Xinjiang y la presencia de uigures o miembros de otras minorías de la región en sus cadenas de suministro, al tiempo que asegura que investiga los riesgos de trabajos forzosos en China. En el caso de H&M, ya no se puede acceder al documento en su web.