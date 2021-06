Millón y medio de personas mayores de 65 años viven en pueblos pequeños en España. Atenderles, darles opción a envejecer en su casa, con dignidad, es todo un reto. Una de las iniciativas que se han puesto en marcha para conseguirlo está localizada en Campo de San Pedro (Segovia), donde se ha llegado a la conclusión de que envejecer en casa no tiene por qué salir más caro que en una residencia.

Cuando hablamos con los habitantes de Campo de San Pedro, la mayoría opina que “yo quiero envejecer aquí. Y en mi casa, no en una residencia. Vamos, es que no me gustaría tener que irme a ningún lado” ha asegurado Justi. Además de apuntarse a la iniciativa para un futuro, Justi trabaja como cocinera para CODINSE, la promotora del proyecto que atiende a una veintena de mayores, vecinos de diferentes pueblos de la comarca Nordeste de Segovia. “Son gente mayor, que están solas... les preguntan ¿cómo te apañas? Y contestan encantados que les hacemos la comida en el Centro de Día de Campo y están estupendos!”, agrega.

La pandemia, con sus restricciones para evitar contagios, ha obligado a cerrar el comedor en Campo de San Pedro (200 habitantes), donde los mayores acudían a comer a diario. Ahora los menús se reparten personalmente en bolsas personalizadas. Se trata de una experiencia piloto sobre atención a los mayores en el medio rural. César Alonso, asistente personal del Centro de Día comenta que “a veces vivir bien significa algo más que tener la casa un poco limpia, ordenada, o hacerles la compra. A veces significa echarles una mano con las gestiones, ir al médico, porque aquí si no tienes coche estás perdido y hay que echarles una mano. Los varones que viven solos son mayoría en los pueblos y son los que tienen más problemas para llevar adelante su vida cotidiana”.