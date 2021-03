Comeza a vacinación entre as persoas de 50 a 55 anos

O recinto feiral de Expourense e os hospitais de Verín e do Barco de Valdeorras son os lugares escollidos polo Sergas para que o vindeiro sábado reciban a vacina da covid 2.200 persoas de entre 50 e 55 anos que viven na provincia de Ourense.

Son algo máis do 8 % da poboación que pertence a esta franxa de idade.

A coordinadora da campaña de vacinación na provincia de Ourense, Pepa Rodríguez , cre que “ a xente está equivocada ao pensar que hai unha vacina mala . Todas as vacinas son boas. Expertos en inmunoloxía din que a peor das vacinas é a que está sen poñer. Nestes momentos non podemos cuestionarnos se unha vacina é menos mala polo nivel de eficacia. O que precisamos é ter vacinas e ter a maior cantidade de poboación inmunizada para poder saír desta situación”.

A vacina de Pfizer é a máis efectiva

Das case 290.000 doses de vacinas da covid administradas en Galicia, máis do 80 por cento son de Pfizer.

É a que recibiron os usuarios das residencias de maiores. Como a súa efectividade é do 95 por cento, non evita que se poidan producir os contaxios. É o que lle pasou a dez usuarios da residencia Santa Mariña de Xinzo que se infectaron tras recibir as dúas doses da vacina.

“Aínda que nos contaxiemos, o nivel de risco, tanto de ingreso nun hospital como de mortalidade, vai ser moito menor“

Para Pepa Rodríguez “entra dentro do esperable porque as vacinas non inmunizan ao cen por cen. O que si nos aseguran é que, aínda que nos contaxiemos, o nivel de risco, tanto de ingreso nun hospital como de mortalidade, vai ser moito menor. Nove dos dez pacientes están asintomáticos e non teñen que saír do seu medio para que os atendan nun hospital”.

Menos dun tres por cento dos galegos xa recibiron a pauta completa das vacinas. A inmunidade colectiva lograrase cando estea vacinada o 70 por cento da poboación.