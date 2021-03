Tres pueblos, cero contagios: así se vive libre de pandemia

Hace un año que empezó la pandemia y todavía no saben lo que es contagiarse de coronavirus. Son tres localidades muy dispares pero con algo en común: evitar al paso de la Covid. La receta de Negueira de Muñiz, en Lugo, Bolulla en Valencia y la localidad madrileña de La Acebeda, según aseguran sus habitantes, es la responsabilidad y la inversión en los servicios municipales de contención. En ‘La Hora de la 1’ hemos visitado estos tres pueblos para comprobar cómo es una vida libre de pandemia...aunque, eso sí, con las mismas restriciones.

"La suerte también ha puesto de su parte", reconoce el primer edil. Aún así, en el confinamiento no salió nadie a la calle de forma muy estricta y se hicieron labores de desinfección. También se acercó la compra a aquellas personas de más riesgo así como los medicamentos. El deseo de Negeira es que todo siga el mismo curso, algo que está cada vez más cerca ya que la población más mayor y los trabajadores sanitarios ya están accediendo a las vacunas.

En la lista también se incluye el reparto gratuito de mascarillas por parte de Protección Civil y, claro, la reponsabilidad de los vecinos que reconocen que: "Salgo lo menos posible, no me gustan los sitios en los que hay mucha gente”. Los habitantes de Bolulla sienten que el final está más cerca, "Solo queda esperar que esto vaya pasando y que vacunen a los mayores". "Pasar esto con Covid cero sería un logro importante ”, concluyen.

A esto se une que otro técnico municipal hace la compra a las personas mayores para que no tengan que salir de casa: “La mayoría son gente jubilada por lo que si hubiera un contagio masivo sería el desastre”.

En la única tienda de alimentación de la localidad se cumplen también las normas a rajatabla : dos personas, mucho gel hidroalcoholico y repartos a docimicilio. Pero nada de esto habría ocurrido si no hubiese una acompasamiento en la inversión municipal, señalan. Los trabajadores de la limpieza también han contribuido a la salubridad del pueblo. “ Cada día desinfectamos las calles , las principales y después las secundarias”, cuenta a TVE uno de los operarios. Buzones, cerraduras y las puertas de las casas también se limpian concienzudamente día tras día.

Bolulla, sin embargo, es el pueblo más grande de la Comunidad Valenciana que no ha registrado ni una sola infección. Se repite la conciencia ciudadana y el acatamiento a las restricciones dice una de sus vecinas: "Aquí la gente sale lo imprescindible, ni tan siquiera nos reunimos la familia. Hoy es el cumpleaños de mi hijo y no lo vamos a celebrar ”.

La Acebeda: el "pueblo milagro"...y desértico

En Madrid, la Acebeda ha sido rebautizado como el "pueblo milagro". “Nos sorprende a nosotros mismos", exponen los vecinos de esta localidad cercana a la capital a la que "no bajan para nada". Hay 68 habitantes censados aunque con una visita rápida a sus calles se sospecha que realmente son muchos menos quienes viven allí. Caminar por La Acebeda es como pasear por el decorado de una película del oeste. Según ha podido comprobar el equipo de la 'La Hora de la 1', que asegura que "en toda la mañana a penas nos topamos con cuatro personas: dos operarios municipales y dos vecinos." “No hay virus y no hay gente”, relata un vecino al que su hijo le animó a irse a vivir definitivamente allí.

Los bares y restaurantes están cerrados a cal y canto: “no es que haya decido cerrar es que no se puede abrir”, dice una hostelera. “Cuando empezó el buen tiempo y empezaron a confinar Madrid, la gente venía a la sierra como en desbandada. Eran grupos enormes, que no guardaban la distancia y que no se ponían mascarilla”. Por eso, todos los propietarios decidieron priorizar la salud a la economía y echaron la persiana.

Por su parte, los alojamientos rurales también están a medio gas. La casa rural del pueblo tiene capacidad para diez personas pero no se ofrece completa: “nosotros no estamos en contra del turismo. Son bienvenidos siempre que se respeten las normas”. Unas normas que les han llevado a ser el único pueblo de la Comunidad de Madrid que ha esquivado la pandemia.

