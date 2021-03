La vacunación contra el coronavirus continúa avanzando en todo el país, aunque no a la misma velocidad. En la llamada España vaciada aquejan ahora más que nunca algunos de los problemas de siempre: servicios escasos, pueblos dispersos y una población envejecida

“Se ha vacunado ya a todos los mayores de 90 años y los grandes dependientes, que serían unas 15 personas. Ahora van a comenzar las vacunaciones para la gente entre 80 y 90 años, pero muy a cuentagotas”, cuenta Pablo Roig, alcalde de Catí, en Castellón, a RTVE.es, cuando han pasado más de dos meses desde que Araceli recibió el primer pinchazo en nuestro país.

En el pueblo de la comarca de l’Alt Maestrat, de apenas 700 habitantes, Roig hace el cálculo: “Se vacuna quizás a 12 personas por semana. Si hay 64 personas entre 80 y 90 años, podemos estar mes y medio para vacunarlos a todos”, afirma, aunque confía en que la llegada de más dosis agilice la inmunización.

La experiencia en las zonas rurales no es la misma en las distintas partes del territorio, aunque coincidan muchos de los problemas. Así, el personal, la tecnología y los recursos a disposición marcan la diferencia a la hora de poder trasladar a los pacientes u organizar una logística compleja.

Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso - "No es justo que nuestros mayores tengan que desplazarse a 20 km para vacunarse" - Escuchar ahora

Recorrer kilómetros para poder vacunarse

El alcalde del municipio sevillano de El Rubio, Rafael de la Fe, denunció en RNE que la “igualdad de oportunidades” no existe entre los ciudadanos de pueblos y ciudades en España: "No es justo que nuestros mayores tengan que desplazarse a 20 km para vacunarse”. El primer edil aseguró en una entrevista que algunos mayores “se han quedado en casa sin vacunarse”, porque no tenían forma de llegar al centro de salud de la localidad de Osuna, donde se administran las vacunas. En otros pueblos de Andalucía y en Castilla-La Mancha también se han alzado denuncias en el mismo sentido.

Ante esto, otras comunidades autónomas han allanado el camino llevando las vacunas a los domicilios y desplegando servicios de transporte para las personas dependientes que no tienen cómo ir o no pueden salir de casa por estar encamadas. “El enfermero del municipio recoge las vacunas y se las administra a las personas mayores en el consultorio médico de Catí. Si es necesario, él mismo va a los domicilios”, relata Roig, sobre el proceso de vacunación en su pueblo.

El principal reto en este sentido es logístico. Las vacunas de Pfizer se conservan a -70º y, una vez descongeladas, pueden mantenerse durante cinco días en una nevera normal. Cuando se abre el vial que contiene el fármaco, las dosis deben inocularse cuanto antes. “Tenemos que agrupar las visitas a domicilio para poder aprovechar al máximo las vacunas. No se tiene que perder ninguna dosis. Cuanta más gente esté vacunada, mejor”, explica Virginia Álvarez, responsable de vacunación del centro de salud de Tordesillas, Segovia, que también atiende a los pueblos pequeños del área.

La enfermera Álvarez reconoce que los equipos están “a tope” organizando esas visitas a domicilio. Pero confía en que podrán ir más rápido cuando se aprueben nuevas vacunas “que sean más fáciles para la distribución” y cuando les toque a ciudadanos con más autonomía. “El problema de las zonas rurales es la dispersión geográfica. Tenemos que intentar solventar las barreras, pero es con lo que tenemos que trabajar”, mantiene.

