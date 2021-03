“Hubo muertes en la infancia de niñas en España en la primera mitad del siglo XX”. Ésta es la categórica afirmación de Rebeca Echavarri, economista e investigadora de la Universidad Pública de Navarra después de analizar y mapear los datos del Instituto Nacional de Estadística respecto a nacimientos y fallecimientos entre 1920 y 1950,

Rebeca Echavarri estudió en India, sobre el terreno, los fallecimientos de niñas en el país asiático. Incluso conoció a Amartya Sen, premio nobel de economía de 1998. Utilizando las mismas técnicas que allí se aplicaban decidió investigar los datos en España entorno a los años de la Guerra Civil.

“¿Dónde están las niñas? ¿Qué ha pasado con ellas?“

“Yo cuando vi los datos dije: no puede ser. ¿Dónde están las niñas? ¿Qué ha pasado con ellas?”, explica esta doctora en Economía de la UPNA. Su informe, que se publicará próximamente en la revista Ciclométrica (una de las 4 revistas de historia más prestigiosas del Mundo) demuestra que hubo muchas que no se registraron o que murieron siendo recién nacidas. Se estima que entre 1920 y 1950 “faltan” más de 200.000 niñas que o bien murieron o no fueron registradas. Cogiendo los datos de niñas menores de cinco años, la estimación es que hay una ausencia imposible explicar con las estadísticas de unas 200.000 niñas en ese periodo de 30 años.

El efecto invisible de la discriminación “Yo no creo que los mataran directamente. Yo creo que estas muertes de las que hablamos en India, de las que hablamos aquí ocurren como efecto invisible de la discriminación. Porque se juntan al mismo tiempo una fuerte preferencia por los hijos varones en un contexto de mucha necesidad económica. Tú no puedes conseguir que todos tus hijos sobrevivan. Ha nacido niña, no se le puede dar leche, no tenemos, hay que cuidar al resto de los hijos. Sin querer me voy justificando. Tiene fiebre pero no la llevo al médico, ya se curará”, son algunas de las escalofriantes declaraciones de Rebeca Echavarri. “Ha nacido niña, no se le puede dar leche, no tenemos“ “Y no hay explicación biológica para esas ausencias”. La investigadora de la UPNA explica que se entiende como normal el nacimiento de 105 niños por cada 100 niñas. Ese baremo puede oscilar mas o menos. En España, desde 1920 el número de niños está muy por encima hasta que poco a poco, año a año, va descendiendo. En 1933 la curva vuelve a lo que se considera normal por los economistas. España había alcanzado datos de bienestar. La guerra civil destrozó las estadísticas.

En 1937 el número de niñas desaparecidas se multiplica Según avanza el frente de guerra más niñas no registradas o fallecidas aparecen en los datos. Da igual el bando, nacionales o republicanos. La tensión y el hambre volvieron a enterrar a muchas niñas que ahora al menos, gracias a este estudio, todos podemos tener en la memoria.