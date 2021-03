Las restricciones a la publicidad de los alimentos menos saludables será uno de las líneas de acción del Ministerio de Consumo con la llegada del sistema 'Nutri-Score'. El departamento liderado por Alberto Garzón defiende la pronta implementación de esta fórmula europea que clasifica los alimentos en función de su calidad nutricional y destaca que usará la evaluación que otorga el etiquetaje para poner el foco en los mensajes publicitarios que llegan al público infantil.

Reticencias a su implementación

La llegada a España de 'Nutri-Score' se produce tras su aprobación en otros países como Francia o Alemania y también repercutirá en las empresas que comercializan sus productos en los países en los que ya está en marcha, pudiendo competir en esos lugares en igualdad de condiciones. Sobre ello, Consumo asegura que se refuerza y simplifica la información nutricional que aparece en el etiquetado de artículos envasados y, por tanto, la posibilidad de comparar por parte del usuario.

Asimismo, el Ministerio anima a las empresas a participar voluntariamente, aunque recuerda que el sistema no es obligatorio hasta que la Comisión Europea así lo dictamine, algo que no ocurrirá antes de 2022. Desde algunos sectores, como el quesero o el del jamón ibérico, denuncian que 'NutriScore' no se fija en los beneficios de la dieta mediterránea y deja, por tanto, alimentos como estos con una calificación desfavorable que puede implicar un menor número de exportaciones.

Críticas que arrecian después de que Consumo reitere la intención de eliminar el etiquetado del aceite de oliva, cuya nota también despertó una importante controversia.