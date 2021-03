Linares es la ciudad con más paro de España. El 25 % de los vecinos de la ciudad no tiene empleo. Recorrer su principal calle comercial es encontrarse a cada paso con escaparates que anuncian “se alquila”, “se vende” o “se traspasa”. Hoy, de hecho, es el primer día que El Corte Inglés no sube sus persianas después de 20 años. Tampoco abrirá más una importante tienda de Inditex. Atrás quedó el bullicio del comercio de una ciudad que fue un potente motor industrial, y que desde hace unos años sufre una sensación de desmantelamiento progresivo. “Linares no tiene la alegría que había antes a nivel económico y social. Es deprimente”, admite Juan, dueño de una churrería a Las Mañanas de RNE con Íñigo Alfonso, que se ha desplazado hasta Linares para conocer la situación de una localidad que apareció hace unos días en los medios por unos disturbios que los invitados creen que "no representan a la ciudad".

