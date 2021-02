El Congreso mantiene la inviolabilidad del rey con los votos de PSOE, PP, Cs y Vox

El Congreso de los Diputados ha ratificado este jueves mantener la inviolabilidad del rey con los votos a favor del PSOE, PP, Cs y Vox y con el posicionamiento contrario de ERC y Unidas Podemos, entre otras formaciones, lo que ha vuelto a poner en evidencia las discrepancias en el seno de la coalición de Gobierno.

El Pleno del Congreso ha rechazado la proposición no de ley de ERC que pedía suprimir la inviolabilidad del monarca y otras figuras "de especial protección judicial" a miembros de la familia real y nuevamente se ha escenificado el posicionamiento contrario de los dos partidos del Gobierno de coalición.

La iniciativa ha sido rechazada por 74 votos a favor y 276 en contra. La propuesta de ERC ha recibido, además del apoyo de Unidas Podemos, el de los partidos que apoyaron la investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como PNV, EH Bildu, Más País, Compromís y BNG.

En los últimos días los socios del Gobierno de coalición han insistido además en avanzar en la modificación de la ley de secretos oficiales para conocer documentos del pasado como los del 23F.

A lo largo del debate, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que en 2018 abogó abiertamente en TVE por eliminar la inviolabilidad del rey y aseguró que el propio jefe del Estado "no tendría problema ninguno" con ello, fue duramente criticado en el debate sobre esta iniciativa el pasado martes.

Sánchez aboga por la eliminación de la inviolabilidad del rey de la Constitución: "El jefe del Estado no tendría problema"

Por su parte Unidas Podemos insistió en que "existe un problema democrático cuando no se pueden investigar los crímenes de corrupción de la monarquía" y el PNV incidió en la necesidad de suprimir todos los aforamientos "sin excepciones".

Así, ERC criticó que el PSOE proteja a una monarquía "corrupta" al vetar todas las comisiones de investigación que se han planteado sobre las presuntas irregularidades cometidas por el rey emérito y los socialistas se defendieron afirmando que el aforamiento de la familia real no supone un debilitamiento ante la justicia ya que se pueden exigir responsabilidade s. El grupo socialista además incidió en que se trata de una reforma que exigiría un gran consenso.

Defensas a la figura de Juan Carlos I y críticas a ERC

En el bando alineado en contra de la proposición de ERC, el diputado del PP Jaime Miguel Mateu ensalzó la figura del rey emérito Juan Carlos I por frenar el intento de golpe de estado un día como hoy y criticó que ERC "quiera tirar por la borda" todo el trabajo hecho por los ponentes de la Constitución y ha acusado a Rufián de traer "división y odio".

"¿Por qué se obcecan en quitar la inviolabilidad del rey y no para ustedes (en referencia al aforamiento) porque si no, no podrían difamar a personas que ni siquiera han sido imputadas", criticó a ERC.

Desde Vox, el diputado José María Sánchez señaló que la propuesta de ERC no es técnicamente factible ya que la inviolabilidad carece de sentido toda vez que el rey no responde de los actos refrendados y ha puntualizado que "lo que pretenden es una patraña y están inhabilitados por su pasado y su presente futuro".

Por parte de Ciudadanos, Edmundo Bal fue muy duro con los independentistas "y podemitas" a quienes acusó de intentar socavar las instituciones del estado "y por eso atacan al rey, porque simboliza la unidad" , mientras el diputado de Foro Asturias Isidro Martínez Oblanca justificó su voto en contra por ser una iniciativa que "descalifica el ejemplar periodo de transición".