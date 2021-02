Pedro Sánchez insta a trabajar con la UE para impulsar los esfuerzos en I+D y la capacidad de suministro de las vacunas: "Necesitamos, junto con el Comisión Europea, trabajar en estrecha colaboración con todos los productores potenciales de vacunas en Europa, impulsando las asociaciones público-privadas en toda la cadena de valor para aumentar los esfuerzos de I + D, aumentar y adaptar la capacidad de suministro", ha declarado en Twitter. También adjunta la carta remnitida a la Comisión Europea.

“We need, together with the @EU_Commission, to work closely with all potential vaccine producers in Europe, boosting public-private partnerships across the entire value chain to increase R&D efforts, ramp-up and adapt supply capacity #StrongerTogetherOur letter to @eucopresident pic.twitter.com/mkDtm5qbIf“