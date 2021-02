TVE difunde la campaña 'HeForShe' de ONU Mujeres para visibilizar el compromiso masculino con la igualdad

"La agenda por la igualdad no es infinita, no puede dilatarse eternamente", afirma Phumzile Mlambo-Ngcuka, directora ejecutiva de ONU Mujeres. Naciones Unidas ha constatado que la pandemia del COVID-19 está haciendo agravarse las consecuencias de la desigualdad de género en el mundo, con la violencia machista a la cabeza. Por ello ven en la campaña 'HeForShe' una herramienta para avanzar: "Tratamos de motivar a los hombres a relacionarse con las mujeres de una manera respetuosa. Pero también nos gustaría ver que se aplica la ley cuando los responsables cometen crímenes contra las mujeres; que haya rendición de cuentas, porque de esa manera es posible disuadir a los responsables de la violencia para que dejen de hacerlo. Así que hay que crear mecanismos para proteger a las mujeres, desincentivando la violencia", explica la responsable de ONU Mujeres.

En el mismo sentido, el profesor de la Universidad de Granada, Miguel Lorente, ha dicho en un mensaje para Objetivo Igualdad: "Los hombres somos responsables por acción u omisión de la desigualdad. No hay neutralidad".

Contra el sexismo que separa y oprime

"Si los hombres no necesitaran ser agresivos para ser aceptados, las mujeres no se sentirían obligadas a ser sumisas. Si los hombres no tuvieran la necesidad de controlar, las mujeres no tendrían que ser controladas. Si dejamos de definirnos unos a otros por lo que no somos, y empezamos a definirnos por lo que sí somos, todas y todos podremos ser más libres, y es de esto que se trata HeForShe. Se trata de la libertad", decía la actriz Emma Watson en la presentación de 'HeForShe' en la sede de Naciones Unidas.

“Si los hombres no necesitaran ser agresivos para ser aceptados, las mujeres no se verían obligadas a ser sumisas“

La editora de igualdad de informativos de TVE, Carolina Pecharromán, está de acuerdo con ella: "Los hombres no deberían sentirse agredidos o amenazados por el feminismo. Claro que hay que eliminar privilegios y eso es duro para quien los disfruta, pero estar atrapado en un corsé que determina quién debes ser, no creo que sea agradable para todos los hombres. Muchos también reivindican su derecho a cuidar, a expresar sus sentimientos y quieren dejar claro que ellos no sólo que ellos no son agresores y sino que no consienten las agresiones machistas".