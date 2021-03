Tenía 17 años cuando en su instituto se organizó un concurso para celebrar el Día de la Mujer. “Debía ser el primer día internacional de la mujer que se celebraba, hace mucho tiempo”, recuerda Emer Cooke. Escribió un ensayo, se presentó y ganó. El premio fue un libro y una anécdota que hace “que el 8 de marzo siempre sea un día especial para mí”.

Poco después Cooke tuvo que elegir qué carrera estudiar. “Estaba entre las artes y las ciencias”, rememora en una conversación telefónica con Radio Nacional de España. La balanza la inclinó el pragmatismo, no el romanticismo.

“En Irlanda en aquella época había una tasa de paro muy alta y farmacia era una de las áreas con más trabajo”, recuerda. Hoy es la primera mujer que dirige la Agencia Europea del Medicamento (EMA). Es la responsable de dar el visto bueno a las vacunas y tratamientos contra la COVID-19.

Defiende el sistema de cuotas y el mérito

Emer Cooke tiene 59 años, es irlandesa. Ya sabemos que su elección profesional la guio el pragmatismo, pero no se arrepiente de nada. “A veces me gustaría haber hecho las dos (artes y ciencias) pero he tenido mucha suerte, he viajado, aprendido idiomas, realmente tengo lo mejor de ambas”, nos cuenta.

Trabajó en Bruselas con la Comisión Europea, en la EMA cuando todavía tenía su sede en Londres y fue Jefa de Regulación de Medicamentos en la Organización Mundial de la Salud. Ahora ha vuelto a la Agencia Europea del Medicamento, que se trasladó a Ámsterdam cuando el Reino Unido dejó la UE.

Cooke cree que el sistema de cuotas para las mujeres es útil. “Los datos nos demuestran que puede cambiar las cosas”, asegura, pero defiende también los “méritos y el deseo” como motores de cualquier decisión vital y profesional.

Es la primera mujer en dirigir la EMA en 25 años, pero no cree que la tardanza sea nada negativo, prefiere ver el vaso medio lleno. "Soy la cuarta directora, eso es un 25% en 25 años. No es el 100%, pero no está mal", bromea.

Es amable, es directa, no da rodeos a la hora de responder las preguntas, agradece a su familia el apoyo durante todos estos años y tiene claro cuáles son sus referentes femeninos.

Del pasado: Mary Robinson, "me inspiraba cuando era estudiante". Fue la primera mujer en presidir la República de Irlanda. "Creo que el hecho de que ella llegase a presidenta fue un gran cambio para la época", relata.

Del presente, otra política: "Me resulta muy inspiradora la Primera Ministra de Nueva Zelanda", cuenta Emer Cooke. Es Jacinda Ardern, otra de las protagonistas de este especial de RTVE por el Día de la Mujer.