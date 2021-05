Las claves de la semana electoral en Cataluña: ojo a las encuestas, que se mueven

Este sábado se llega al ecuador de la campaña de las elecciones al Parlament catalán del próximo 14 de febrero. La actualidad política ha estado protagonizada por la polémica porque se permite que vayan a votar los contagiados de COVID-19 y sus contactos y por las más de 20.000 alegaciones presentadas para evitar estar en una mesa electoral. Y cómo no, por la llegada de una nueva encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

Esta semana, por primera vez en 15 años, el CIS ha publicado una encuesta con la caravana electoral en marcha, con el fin de ver las tendencias de voto en una campaña a la que se llegó con una proporción de indecisos del 39 %. Por eso, la institución que preside José Félix Tezanos se ha apresurado a complementar su encuesta preelectoral realizada del 2 al 15 de enero con una encuesta 'flash' hecha entre el 1 y el 3 de febrero.

Desde luego, en la nueva foto hay mucho movimiento. En el promedio de las últimas encuestas, no cambia que el PSC del exministro de Sanidad Salvador Illa sería el más votado -aunque el 'efecto Illa' parece estancarse-, y que ERC sería el segundo, pero se refleja la remontada de Junts. Y la caída sin freno de Ciudadanos, el ganador de las anteriores elecciones, que podría perder dos de cada tres votos de 2017 (del 25,37 % a un 7,9 %, según el CIS).

1. Antes que nada, ¿qué pasará con la participación?

Todavía el 26,3 % de los catalanes reconoce que no sabe a quién votar -aunque ya es un porcentaje casi 13 puntos menor que en la encuesta de enero-, pero si se suman los que no saben y los que no contestan el porcentaje sería del 37,7 %.

Respecto a la encuesta del propio CIS de enero, hay una caída de 14 puntos de los catalanes que dicen seguro que van a ir a votar (del 67 % al 53,6 %). Aunque las peticiones de voto por correo, 270.000, se han triplicado respecto a 2017, la estimación de participación cae y eso puede alterar los resultados previstos.

Expertos consultados por RTVE.es vaticinan que la participación el 14F quedará lejos de la de 2017, con una cota histórica del 79%. En un escenario de competencia electoral entre partidos del mismo bloque, con más indecisos que nunca y cuando el miedo al contagio de COVID-19 está afectando al mismo despliegue de los colegios electorales, los efectos de la participación y los resultados pueden traer sorpresas.

A falta de datos de los posibles votantes de Vox, que se estrena en unas autonómicas catalanas, los electores independentistas son los más motivados para responder a la llamada de las urnas, como se ve en la siguiente tabla.

Hay partido, y se juega en varios campos. Algunos de los más interesantes ahora mismo son los siguientes: