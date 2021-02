En un ambiente de drogas, prostitución y delincuencia, Diamantina decidió instalar su casa y su negocio hace tres años. Esta diseñadora colombiana, con más de 20 años de experiencia en alta costura, dejó atrás una vida de lujos para empezar de cero en el barrio de Santa Fe, una de las zonas más conflictivas de Bogotá.

“Todo empezó en 2016, cuando nos enteramos de la muerte de mi hermano. Vivía en la calle y después de nueve años desaparecido supimos que había sido víctima de lo que en Colombia se conoce como falsos positivos. A él, lo asesinaron en 2007 y lo hicieron pasar como guerrillero muerto en combate, pero era todo una farsa”, recuerda Diamantina, para quien la muerte de su hermano marcó un antes y un después.

Hace cuatro años ella viajó a la selva amazónica donde empezó un proceso de transformación. “Cambié personalmente mucho. Las fiestas, la fama, el éxito, el reconocimiento por otras cosas más simples. Es renunciar a ti, a tus deseos y al tú, tú, tú y empezar a ver cómo me valorizo dentro de una comunidad como grupo, como colectivo”, afirma la diseñadora.

No es fácil coser bajo los efectos de las drogas

A su regreso a la capital colombiana, Diamantina no solo se mudó de barrio, además, empezó a trabajar con personas, que al igual que su hermano, vivían en la calle.

“Primero empecé a mirar por la ventana. Estuve seis meses pensando en cómo acercarme a ellos. Empecé a analizar la situación y a darme cuenta de que los consumidores llegaban a las once de la noche cuando cierra todo el comercio. Ahí aparecían ellos para sentarse y fumar crack… Entonces decidí que mi inmersión tenía que ser de noche. Así que todos los lunes a las once de la noche abría las puertas de mi casa para invitarles a asistir a un taller de bordado”, nos cuenta Diamantina, quien reconoce que su idea suena a locura porque no es fácil que personas bajo los efectos de las drogas puedan ponerse a coser.

“Les decíamos que dejaran un rato la pipa y que entraran a tomar un caldo, un té calentito y les enseñábamos a bordar. Tú le explicabas cómo hacerlo y ellos lo repetían mientras charlaban un rato. Así fue cómo encontraron aquí un refugio, un lugar donde se sentían escuchados y por eso regresaban cada lunes”, asevera.

Con las prendas que confeccionaron, Diamantina hizo una gira por Europa y consiguió vender toda la ropa. “Al regresar decidimos continuar con el proyecto, crear una fundación que se llama 'Rediseñándonos' y les propusimos que vinieran a bordar todos los días. Como no teníamos plata para pagar 30 nóminas acordamos darle el 40% de cada prenda suya que se vendiera. Pero a ellos lo que les decía del dinero les entraba por un oído y les salía por el otro, solo querían venir para tomar el caldo, comer algo y charlar un rato”, confiesa Diamantina, mientras un joven interrumpe nuestra conversación.