El rey Juan Carlos sigue contando en Abu Dabi con tres asistentes personales que están costeados por Patrimonio Nacional tal y como prevé la ley vigente, según han informado fuentes de Moncloa a TVE.

Las mismas fuentes han justificado también a Efe que el rey emérito siga contando con ese tipo de asistentes, después de que eldiario.es haya publicado que Patrimonio Nacional paga los sueldos y viajes del personal desplazado a Emiratos Árabes Unidos para asistir a don Juan Carlos.

Juan Carlos cuenta con este tipo de profesionales desde que asumiera la jefatura del Estado en 1975 y han subrayado que los ha seguido manteniendo desde que abdicó en 2014 "de acuerdo con lo previsto en la legislación vigente".

Han añadido que es a petición de la Casa del Rey el hecho de que Patrimonio Nacional asuma la factura de esta asistencia, siguiendo la tramitación habitual.

Este personal eventual y laboral han recalcado que presta servicio en la Jefatura del Estado y sigue las indicaciones y orientaciones que se realizan en la Casa del Rey.

De acuerdo con ello explican que, además de las comisiones de servicio, se abonan sus nóminas de acuerdo con lo que se dispone en la ley de Presupuestos Generales del Estado.

Por su parte, Patrimonio Nacional ha confirmado que se encarga de pagar a este personal al estar adscrito a ellos, pero ha especificado igualmente que es la Casa Real quien decide a qué tareas les dedica.

Unidas Podemos: "No son suficientes sus millones en paraísos fiscales"

Las reacciones no se han hecho esperar y Unidas Podemos ha cargado contra el hecho de que Patrimonio Nacional pague "la lujosa vida" del "rey huido". "Qué monumento más campechano", ha escrito en tono irónico en Twitter el partido -Patrimonio Nacional es el responsable de los monumentos del país, entre otras cuestiones-. Y ha criticado: "No son suficientes sus millones de euros en paraísos fiscales, le tenemos que seguir pagando con dinero público todos sus caprichos".

“Patrimonio Nacional paga la lujosa vida del rey huido. Qué monumento más campechano. No son suficiente sus millones de euros en paraísos fiscales, le tenemos que seguir pagando con dinero público todos sus caprichos.



Mientras, la derecha y el PSOE se niegan a investigarlo.“ — PODEMOS (@PODEMOS) January 14, 2021

Por su parte, ERC y EH-Bidu han pedido este jueves la comparecencia de la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, para que explique la implicación, gastos y actuaciones de Patrimonio Nacional en relación a la estancia del rey emérito en Los Emiratos Árabes Unidos.

Precisamente este miércoles, la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, defendió en una entrevista en el Canal 24H que el Congreso de los Diputados no investigue al rey emérito por el presunto uso de tarjetas opacas porque ya está actuando la Fiscalía, porque no ha tenido un cargo político y, también, porque "no vive de recursos públicos".

36.17 min Calvo defiende el 'no' del PSOE a la investigación parlamentaria del emérito: "La Fiscalía ya está actuando"

Precisamente, el veto del PSOE a la creación de una comisión de investigación al emérito ha generado nuevos roces en el Gobierno de coalición, ante la insistencia de Unidas Podemos de investigar al rey emérito en la Cámara Baja.

“El rey no tiene ya ni actividad pública ni vive con los recursos públicos, esto es algo que conviene que lo digamos”, defendió Calvo, quien insistió en que el título de rey emérito es “honorífico” y “no conlleva ninguna actividad, no tiene ninguna retribución, no tiene ningunas obligaciones”.