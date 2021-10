El secretario interino de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Chad Wolf, se ha convertido este lunes en el tercer miembro del gabinete de Donald Trump en renunciar tras el asalto al Capitolio de la semana pasada, aunque no ha aclarado si su decisión de dimitir está relacionada con ese incidente.

La renuncia de Wolf, comunicada a través una carta, se anuncia un día antes de que Trump visite la frontera con México para inspeccionar los avances en el muro antes de abandonar la semana que viene el poder y nueve días antes de la investidura de Joe Biden.

"Me entristece dar este paso, ya que mi intención era servir al Departamento hasta el final de esta Administración", señala en Wolf en la carta.

“Here is the message I sent to the DHS team today. It has been the honor of a lifetime. pic.twitter.com/NFyIpN7GkZ“