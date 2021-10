Los fiscales del Tribunal Supremo han presentado ante el alto tribunal doce informes "totalmente" desfavorables al indulto, ni total ni parcial a los políticos catalanes condenados por delitos de sedición y rebelión por su participación en el proceso soberanista catalán.

Los fiscales que acusaron a los condenados de rebelión aluden a la "enorme gravedad" de los hechos y a que no han encontrado "razones de justicia, equidad o utilidad pública" que lo justifiquen, según el informe que han remitido al Supremo y en el que advierten de que los indultos no pueden utilizarse "como moneda política de cambio" para la "obtención de apoyos parlamentarios".

Tras su informe, el Supremo debe emitir su propio dictamen y enviarlo al Gobierno, al que le compete decidir sobre esta medida de gracia, para lo cual la posición del tribunal sentenciador y de la Fiscalía es preceptiva pero no vinculante.

"Se ha pretendido la ruptura de la convivencia democrática"

En el documento presentado, los fiscales Javier Zaragoza, Jaime Moreno, Consuelo Madrigal y Fidel Cadena argumentan que "las penas impuestas no pueden considerarse injustas en atención a la gravedad de los delitos cometidos".

Tampoco se pueden considerar faltas de equidad las condenas "ya que cumplen rigurosamente con el principio de proporcionalidad de las penas" y, por último, los fiscales consideran que el indulto "no es lo más recomendable cuando se ha pretendido la ruptura del marco básico regulador de la convivencia democrática".

Los fiscales añaden, además, que los condenados no han mostrado arrepentimiento, que las penas son muy elevadas y que no han cumplido ni la mitad de la condena. Por todo ello, los fiscales han defendido que "no concurre ninguna razón admisible en derecho que justifique el indulto".