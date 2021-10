El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado este lunes a los miembros clave de su equipo de sanidad. El nuevo secretario de Salud y Servicios Humanos será el actual fiscal general de California, Xavier Becerra, quien estará al mando de la respuesta a una pandemia de coronavirus en plena expansión en el país.

El político hispano, con una amplia experiencia en el Congreso de EE.UU., trabajará junto a Anthony Fauci, que mantendrá su actual cargo de director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIH, en inglés), pero será además el asesor médico jefe de Biden sobre la COVID-19.

“Our health team will be ready to combat our most pressing health challenges: containing the pandemic, tackling inequity, and ensuring every American has access to affordable, quality health care.



"They will lead with science, expertise, and integrity.