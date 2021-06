No se trata de un fenómeno nuevo, pero sí está provocando una reacción de protesta generalizada por toda la España interior: el tren desaparece de los pueblos. El problema se agudiza con la supresión de servicios debido a la pandemia, lo que priva a los pequeños municipios de un transporte público tradicional que llevaba funcionando siglos.

La reclamación "Tren para los pueblos" la escuchamos en boca de un grupo de afectados frente a la estación de ferrocarril de La Roda de Andalucía, localidad sevillana de 4.000 habitantes muy apegada al tren.

"Le debemos mucho", señala a pie de andén Ricardo Naranjo, ex maquinista de RENFE y miembro activo de la Plataforma por el Tren Rural de Andalucía (PETRA). "En La Roda", nos cuenta, "había ciento y pico de ferroviarios trabajando. Incluso hay un barrio al que llamamos de los ferroviarios. La línea se inauguró en 1865 y la importancia económica del pueblo siempre dependió mucho del ferrocarril. Una vez que ha desaparecido se ha llevado mucha vida con él”.

Ricardo trabajó para RENFE durante 40 años. Recuerda que hace apenas dos décadas por La Roda circulaban a diario 60 trenes con pasajeros y mercancías. "De larga distancia y de media distancia, de todo tipo. Cuando ya construyeron el AVE fueron quitando servicios y los que mantuvieron los ponían de tal manera que no eran atractivos para la población. Claro, la gente no viajaba y RENFE dijo que no era rentable y eliminó el servicio de nuestra estación".