Despoblación

Cada vez son más los proyectos que surgen para devolver de vida a muchos municipios de la España interior que han ido perdiendo población y con ella su futuro. La falta de oportunidades o de acceso a servicios, comodidades y ocio que ofrecen las ciudades eran algunas de las razones por las que vivir en los pueblos era una opción sin muchos adeptos.



Poco a poco, las comunicaciones y las conexiones han ido mejorando. Y en muchas zonas se han lanzado proyectos para captar habitantes. Hasta hace poco con éxito cuestionable. Pero la pandemia ha cambiado muchas de nuestras prioridades o al menos nos ha hecho replantearlas. Como opción de vida, son más ahora lo que han elegido regresar al pueblo y a una vida más tranquila.

“Noor: "Yo me sentía como que no encajaba ahí. He redescubierto el mundo rural, el sentimiento de comunidad"“