Récord de contagios también en Reino Unido: las autoridades sanitarias ha registrado 33.470 contagios en las últimas horas, por el momento no han facilitado el número de fallecidos en las últimas 24 horas por un retraso en las notificaciones, aunque informan de que actualizarán la cifra cuando les sea posible.

“The United Kingdom reports 33,470 COVID-19 positives today (12 Nov).Deaths data is delayed and will be updated as soon as possible.“