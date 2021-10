El líder del PP, Pablo Casado, ha reprochado a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que haya definido el proyecto del Gobierno de las cuentas públicas como unos Presupuestos Generales del Estado "de país", cuando llevan "el sello de ERC y EH-Bildu". En este sentido, ha exigido al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que explique qué ha pactado con la coalición abertzale a cambio de su apoyo, que ha anunciado este miércoles el coordinador de EH-Bildu, Arnaldo Otegi.

Casado se ha pronunciado así durante el debate de las enmiendas a la totalidad de los Presupuestos que se celebra en el Congreso de los Diputados -una de las siete enmiendas presentadas, precisamente, es del PP-. Unos vetos al Gobierno que no saldrán adelante en la votación de este jueves, ya que el Ejecutivo se ha garantizado los apoyos necesarios para superar en la votación del jueves este primer examen a la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado.

"Decir que son Presupuestos de país cuando traen el sello de Bildu, de Esquerra Republicana (ERC) y del partido más radical que forma parte de un Gobierno en la UE, como es Podemos, creo que no es la mejor definición", ha dicho el líder del PP.

En este sentido, Casado ha aprovechado para pedir a Sánchez que explique qué ha pactado con los de Arnaldo Otegi el mismo día en que "los asesinos de Alberto y Ascen han sido trasladado a cárceles cercanas al País Vasco". "Por respeto a su hermana, que está en esta Cámara -en alusión a Teresa Jiménez Becerril- y por respeto a la democracia española debería usted ud explicar qué ha pactado", ha dicho.

Vox carga contra "una propuesta de ruina" y la alianza con Bildu

El potavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, también ha cargado contra unos Presupuestos de "propaganda" con los que el Gobierno paga la "factura" a sus socios. "Doblan la partida al concierto vasco y los separatistas catalanes se llevan la mayor inversión de España", ha criticado.

En este sentido, ha asegurado estar "tremendamente satisfecho" de no poderse entender con el Gobierno de coalición, poniendo de ejemplo cuestiones como los pactos con EH-Bildu. "El terrorismo es una línea roja que no se puede cruzar", ha dicho, y ha citado las palabras de Joseba Pagazaurtundua augurando que el PSOE haría cosas que "helarían la sangre". Por ello, ha dicho que los pactos con Bildu "hielan la sangre a los españoles de bien", incluidos a muchos socialistas.

01.04 min Vox asegura que negociar con Bildu "hiela la sangre" a los "españoles de bien"

Espinosa ha comenzado a su intervención reprochadno al Gobierno que haya acudido al Congreso "a dilapidar el patrimonio de los españoles" con una "propuesta de ruina y miseria" para ellos. En este sentido, ha considerado necesario recortar gastos en cuestiones como la dimensión del propio Gobierno de España. También ha equiparado las fórmulas en las políticas presupuestarias de PSOE y PP a lo largo de los años.

Durante su respuesta, Montero ha criticado que Vox no haya explicado "en qué consiste la política económica y fiscal de Vox", ni de dónde propone recortar gastos. "Ustedes no quieren combatir la crisis, quieren aprovecharse de ella", ha criticado Montero, quien ha reprochado, que Vox no acepte la realidad de la violencia de género o la que viven los menores no acompañados. "Ustedes persiguen un modelo social totalmente antagónico al de PSOE y Unidas Podemos y va a ser difícil que nos pongamos de acuerdo, pero la esperanza es lo último que se pierde", ha concluido Montero, quien ha animado a Vox a presentar las enmiendas parciales que considere necesarias.

Por último, ha espetado al diputado de Vox: "No nos van a dar lecciones de terrorismo a los que hemos sufrido en primera persona el dolor que provoca el terror, porque en esta cuestión no están ustedes más legitimados".