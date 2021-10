La nobel de la paz y líder opositora, Aung San Suu Kyi, y su Liga Nacional para la Democracia (NLD, sigla en inglés) encabezan este lunes los resultados preliminares oficiales de las elecciones celebradas este domingo en Birmania, las primeras libres en 50 años.

La Comisión Electoral ha empezado a revelar con cuentagotas los resultados de la votación y, según varios observadores, puede tardar varios días en anunciar el escrutinio final.

Según los últimos datos, la NLD ganó 25 de los 440 escaños en la Cámara baja del Parlamento y 23 diputados regionales por Rangún (Yangón), mientras que el gobernante Partido de la Solidaridad y el Desarrollo de la Unión (USDP, sigla en inglés) se llevó dos parlamentarios nacionales y uno regional. Otro asiento de la Cámara baja fue para el Partido Democrático Wa.

Suu Kyi promete gobernar aunque no pueda ser presidenta

De seguir esta tendencia con el examen de todas las papeletas, la NLD obtendrá un mayoría absoluta en el Legislativo bicameral de la nación, órgano en el que las Fuerzas Armadas tienen reservado el 25 de los escaños, según la Constitución de 2008.

"Quiero recordar a todos que los candidatos que no ganaron deben aceptar a los ganadores, pero que es importante no provocar a los candidatos que no ganaron para hacerles sentir mal", ha dicho Suu Kyi, contenta pero prudente hasta que no se publiquen los resultado oficiales.

Suu Kyi, que pasó 15 años interrumpidos bajo arresto domiciliario entre 1989 y 2010, no puede postularse como presidenta porque la Constitución se lo prohíbe, al tener dos hijos con pasaporte británico. No obstante, la nobel de la paz ha dicho que gobernará si su partido gana con la mayoría. Y eso es lo que parece.

El portavoz de la NLD, Win Htein, ha dicho que esperan obtener "más del 70% de los votos", según el recuento no oficial que realiza su partido.